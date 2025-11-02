Live
  • Вс 02.11.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Сегодня 2 ноября 2025: какой день в истории

Календарь 06:00   02.11.2025
Оксана Горун
Сегодня 2 ноября 2025: какой день в истории

2 ноября в Украине – День работника социальной сферы. В этот день 1708 года произошла Батуринская трагедия. В 1938-м состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и часть Карпатской Украины. В том же году харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя СССР. В 2000-м в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело Георгия Гонгадзе.

Праздники и памятные даты 2 ноября

2 ноября в Украине – День работника социальной сферы (отмечают в первое воскресенье ноября).

В мире – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Также сегодня: День динамической безвредности, День нулевых задач (первое воскресенье ноября), римско-католическая церковь отмечает День всех усопших верных.

2 ноября в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. Московский царь Петр I решил отомстить гетману Украины Ивану Мазепе за союз со Швецией против московитов. Подробнее.

Крепость в Батурине - реконструкция
Батуринская крепость – реконструкция. Фото: Håkan Henriksson

2 ноября 1917 года в Киеве начал работу ІІІ Всеукраинский военный съезд. На нем собралось более 3000 делегатов, представлявших около 3 млн украинских военных. Подробнее.

2 ноября 1938 года харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза. Подробнее.

2 ноября 1938 года состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и западную часть Карпатской Украины. Подробнее.

Венгрия расширяет границы в 1938 - 1941 годах - карта
Карта территорий, аннексированных Венгерским королевством в 1938–1941 гг. Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Vienna_Award#/media/File:Territorial_gains_of_Hungary_1938-41_en.svg

2 ноября 1956 года во время Венгерского восстания правительство страны заявило о выходе Венгрии из Варшавского договора. Подробнее.

2 ноября 2000 года в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело без головы. На тот момент уже полтора месяца в Украине разыскивали пропавшего основателя «Украинской правды» Георгия ГонгадзеПодробнее.

Церковный праздник

2 ноября  чтят память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Ельпидифора, Анемподиста и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если галки устроили птичий «базар», то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если снег упал на сухую землю, то будет тепло.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ругаться и сквернословить.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
Опасная погода будет в воскресенье в Харькове и области
01.11.2025, 13:17
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
Хэллоуин в Харькове: костюмы горожан, как отметили (фото, видео)
01.11.2025, 07:42
Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни
Что будут делать с модульным городком в Харькове, который непригоден для жизни
01.11.2025, 17:42
Деньги, УЗ-3000, фиксированные тарифы: Зеленский анонсировал зимнюю поддержку
Деньги, УЗ-3000, фиксированные тарифы: Зеленский анонсировал зимнюю поддержку
01.11.2025, 19:03
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
01.11.2025, 22:41
80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова
80 ударов, новая тактика: Терехов заявил о напряженном месяце для Харькова
01.11.2025, 15:13

Новости по теме:

01.11.2025
Сегодня 1 ноября 2025: какой день в истории
31.10.2025
Сегодня 31 октября 2025: какой праздник и день в истории
30.10.2025
Сегодня 30 октября 2025: какой день в истории
29.10.2025
Сегодня 29 октября 2025: какой праздник и день в истории
28.10.2025
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 2 ноября 2025: какой день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2025 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 ноября в Украине – День работника социальной сферы. В этот день 1708 года произошла Батуринская трагедия. В 1938-м состоялся Первый Венский арбитраж".