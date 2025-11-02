Сегодня 2 ноября 2025: какой день в истории

2 ноября в Украине – День работника социальной сферы. В этот день 1708 года произошла Батуринская трагедия. В 1938-м состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и часть Карпатской Украины. В том же году харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, которой присвоили звание Героя СССР. В 2000-м в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело Георгия Гонгадзе.

Праздники и памятные даты 2 ноября

2 ноября в Украине – День работника социальной сферы (отмечают в первое воскресенье ноября).

В мире – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Также сегодня: День динамической безвредности, День нулевых задач (первое воскресенье ноября), римско-католическая церковь отмечает День всех усопших верных.

2 ноября в истории

2 ноября 1708 года произошла Батуринская трагедия. Московский царь Петр I решил отомстить гетману Украины Ивану Мазепе за союз со Швецией против московитов. Подробнее.

2 ноября 1917 года в Киеве начал работу ІІІ Всеукраинский военный съезд. На нем собралось более 3000 делегатов, представлявших около 3 млн украинских военных. Подробнее.

2 ноября 1938 года харьковчанка Валентина Гризодубова стала первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза. Подробнее.

2 ноября 1938 года состоялся Первый Венский арбитраж, по итогам которого Венгрия аннексировала южную Словакию и западную часть Карпатской Украины. Подробнее.

2 ноября 1956 года во время Венгерского восстания правительство страны заявило о выходе Венгрии из Варшавского договора. Подробнее.

2 ноября 2000 года в лесу возле Таращи на Киевщине обнаружили тело без головы. На тот момент уже полтора месяца в Украине разыскивали пропавшего основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе. Подробнее.

Церковный праздник

2 ноября чтят память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Ельпидифора, Анемподиста и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если галки устроили птичий «базар», то погода в ближайшее время будет хорошая.

Если снег упал на сухую землю, то будет тепло.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ругаться и сквернословить.