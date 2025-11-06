Серійного злодія викрили на Харківщині, йому «світить» до 8 років
42-річного чоловіка підозрюють, що він скоїв три крадіжки протягом місяця на Харківщині, повідомляє Нацполіція.
Зловмисник – мешканець 42-річний Чугуївського району. 4 жовтня біля однієї з багатоповерхівок у Печенізькій громаді він поцупив фотопастку, вартість якої становить майже 6 тисяч гривень.
У селищі Кочеток 9 жовтня цей чоловік викрав з подвір’я місцевого жителя електроінструменти: шліфувальну машину, електродриль і перфоратор на суму близько 6 тисяч гривень.
11 жовтня зловмисник поцупив на автобусній зупинці з рюкзака пасажира 600 гривень і тепловізор вартістю близько 40 тисяч гривень.
Загалом чоловік своїми діями завдав матеріальної шкоди на понад 52 тисячі гривень.
Поліціянти вилучили викрадене майно та повернули його власникам.
6 листопада зловмиснику повідомили про підозру у крадіжках. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: злодій, кража, Нацполіція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Серійного злодія викрили на Харківщині, йому «світить» до 8 років», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 21:14;