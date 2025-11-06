Live
Серійного злодія викрили на Харківщині, йому «світить» до 8 років

Події 21:14   06.11.2025
Оксана Якушко
42-річного чоловіка підозрюють, що він скоїв три крадіжки протягом місяця на Харківщині, повідомляє Нацполіція.

Зловмисник –  мешканець 42-річний Чугуївського району. 4 жовтня біля однієї з багатоповерхівок у Печенізькій громаді він поцупив фотопастку, вартість якої становить майже 6 тисяч гривень.

У селищі Кочеток 9 жовтня цей чоловік викрав з подвір’я місцевого жителя електроінструменти: шліфувальну машину, електродриль і перфоратор на суму близько 6 тисяч гривень.

11 жовтня зловмисник поцупив на автобусній зупинці з рюкзака пасажира 600 гривень і тепловізор вартістю близько 40 тисяч гривень.

Загалом чоловік своїми діями завдав матеріальної шкоди на понад 52 тисячі гривень.

Поліціянти вилучили викрадене майно та повернули його власникам.

6 листопада зловмиснику повідомили про підозру у крадіжках. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Читайте також: Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 55 тисяч гривень

Автор: Оксана Якушко
