Серийного вора разоблачили в Харьковской области, ему «светит» 8 лет

42-летнего мужчину подозревают, что он совершил три кражи в течение месяца в Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Злоумышленник – житель 42-летнего Чугуевского района. 4 октября у одной из многоэтажек в Печенежской громаде он украл фотоловушку, стоимостью почти 6 тысяч гривен.

В поселке Кочеток 9 октября этот же мужчина похитил со двора местного жителя электроинструменты: шлифмашину, электродрель и перфоратор на сумму около 6 тысяч гривен.

11 октября злоумышленник украл на автобусной остановке из рюкзака пассажира 600 гривен и тепловизор стоимостью около 40 тысяч гривен.

В целом злоумышленник своими действиями нанес материальный ущерб более чем на 52 тысячи гривен.

Полицейские изъяли похищенное и вернули его владельцам.

6 ноября злоумышленнику сообщили о подозрении в кражах. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.