Завтра, 7 листопада, з 8 до 21 вимикатимуть світло на Харківщині: графік
Фото: АТ “Харківобленерго”
Графік погодинних відключень (ГПВ) на п’ятницю, 7 листопада, повідомив «Харківобленерго».
Щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми у п’ятницю, 7 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
З 08:00 до 21:00 застосують 1 чергу відключень:
1.1 10:00-14:00
1.2 10:00-14:00
2.1, 2.2 не вимикаються
3.1 14:00-17:00
3.2 14:00-17:00
4.1, 4.2 не вимикаються
5.1 17:00-21:00
5.2 17:00-21:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00
Дізнатися про свою підчергу можна тут.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
«Харківобленерго» нагадує, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється і радить слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.
