Завтра, 7 листопада, з 8 до 21 вимикатимуть світло на Харківщині: графік

Графік погодинних відключень (ГПВ) на п’ятницю, 7 листопада, повідомив «Харківобленерго».

Щоб забезпечити стабільну роботу Об’єднаної енергосистеми у п’ятницю, 7 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

З 08:00 до 21:00 застосують 1 чергу відключень:

1.1 10:00-14:00

1.2 10:00-14:00

2.1, 2.2 не вимикаються

3.1 14:00-17:00

3.2 14:00-17:00

4.1, 4.2 не вимикаються

5.1 17:00-21:00

5.2 17:00-21:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Дізнатися про свою підчергу можна тут.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

«Харківобленерго» нагадує, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється і радить слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.