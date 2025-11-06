Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график

График почасовых отключений (ГБО) на пятницу, 7 ноября, сообщил «Харьковоблэнерго».

Для обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в пятницу, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

С 08:00 до 21:00 применят 1 очередь отключений:

1.1 10:00-14:00

1.2 10:00-14:00

2.1, 2.2 не выключаются

3.1 14:00-17:00

3.2 14:00-17:00

4.1, 4.2 не выключаются

5.1 17:00-21:00

5.2 17:00-21:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Узнать свою подочередь можно здесь.

Для промышленности и бизнеса с 08.00 до 22.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

«Харьковоблэнерго» напоминает, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется и советует следить за обновлениями на официальных ресурсах.