Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график

Общество 21:44   06.11.2025
Оксана Якушко
Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

График почасовых отключений (ГБО) на пятницу, 7 ноября, сообщил «Харьковоблэнерго».

Для обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в пятницу, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).

С 08:00 до 21:00 применят 1 очередь отключений:

1.1 10:00-14:00
1.2 10:00-14:00
2.1, 2.2 не выключаются
3.1 14:00-17:00
3.2 14:00-17:00
4.1, 4.2 не выключаются
5.1 17:00-21:00
5.2 17:00-21:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00

Узнать свою подочередь можно здесь.

Для промышленности и бизнеса с 08.00 до 22.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

«Харьковоблэнерго» напоминает, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется и советует следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Читайте также: Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен
06.11.2025, 16:14
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
06.11.2025, 12:56
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
06.11.2025, 22:01
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба
06.11.2025, 12:34
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график
Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график
06.11.2025, 21:44

Новости по теме:

05.11.2025
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
04.11.2025
Когда завтра, 5 ноября, будут выключать свет в Харькове и области: график
03.11.2025
В Харьковской области сегодня будут отключать свет – когда
01.11.2025
Как будут отключать свет на Харьковщине 2 ноября: график облэнерго
31.10.2025
Свет отключат в одном из районов Харькова в субботу: адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 21:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений (ГБО) на пятницу, 7 ноября, сообщил «Харьковоблэнерго».".