Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
График почасовых отключений (ГБО) на пятницу, 7 ноября, сообщил «Харьковоблэнерго».
Для обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в пятницу, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).
С 08:00 до 21:00 применят 1 очередь отключений:
1.1 10:00-14:00
1.2 10:00-14:00
2.1, 2.2 не выключаются
3.1 14:00-17:00
3.2 14:00-17:00
4.1, 4.2 не выключаются
5.1 17:00-21:00
5.2 17:00-21:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00
Узнать свою подочередь можно здесь.
Для промышленности и бизнеса с 08.00 до 22.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
«Харьковоблэнерго» напоминает, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется и советует следить за обновлениями на официальных ресурсах.
Читайте также: Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Завтра, 7 ноября, с 8 до 21 будут выключать свет в Харьковской области: график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 21:44;