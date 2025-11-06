Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине

Происшествия 14:37   06.11.2025
Виктория Яковенко
Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине Фото: Минэнерго

В результате вражеской атаки на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт, сообщило Министерство энергетики Украины около 14:15 6 ноября.

Отмечается, что в момент инцидента под землей находились 2595 горняков. Спасатели и персонал шахт организовали вывод людей на поверхность. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

«Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян ясна – оставить украинцев без света и тепла зимой», — заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Отметим, в 13:18 в.и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщал, что враг ударил беспилотниками по Павлограду.

«Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения. Часть абонентов специалисты уже запитали по резервным линиям», – информировал он.

Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что ночью армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых громад. Под ударом находилась и Харьковщина. По его словам, здесь враг пытается тормозить сообщение с Востоком страны. Сейчас в регионе поезда перевели на альтернативные маршруты, они продолжают движение.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
05.11.2025, 21:33
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
06.11.2025, 15:28
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
В Харьковской области сегодня будут слышны взрывы – о чем предупреждают
06.11.2025, 10:59
Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ
Готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине – кого подозревает СБУ
06.11.2025, 10:00
Стрелял в ветерана ВСУ в Харькове: суд вынес приговор мужчине, он раскаялся
Стрелял в ветерана ВСУ в Харькове: суд вынес приговор мужчине, он раскаялся
06.11.2025, 15:25

Новости по теме:

23.09.2023
Над Украиной ночью сбили 14 «шахедов»: обломки упали в Днепре, есть разрушения
27.12.2021
В Харькове ищут подростка из соседней области (приметы)
30.03.2021
Совенок оказался в огненной ловушке из-за выжигания сухостоя (фото)
07.01.2021
Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель своего 16-летнего сына


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 14:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеской атаки на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт, сообщило Министерство энергетики Украины около 14:15 6 ноября.".