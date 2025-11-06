Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине обесточены восемь угольных шахт, сообщило Министерство энергетики Украины около 14:15 6 ноября.
Отмечается, что в момент инцидента под землей находились 2595 горняков. Спасатели и персонал шахт организовали вывод людей на поверхность. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
«Россия продолжает энергетический террор. Очередной удар поставил под угрозу жизнь тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими. Тактика россиян ясна – оставить украинцев без света и тепла зимой», — заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
Отметим, в 13:18 в.и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщал, что враг ударил беспилотниками по Павлограду.
«Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения. Часть абонентов специалисты уже запитали по резервным линиям», – информировал он.
Напомним, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что ночью армия РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру прифронтовых громад. Под ударом находилась и Харьковщина. По его словам, здесь враг пытается тормозить сообщение с Востоком страны. Сейчас в регионе поезда перевели на альтернативные маршруты, они продолжают движение.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: Днепропетровщина, Минэнерго, удар, шахта;
Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 14:37;