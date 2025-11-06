Під землею були 2595 гірників: РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт, повідомило Міністерство енергетики України близько 14:15 6 листопада.
Зазначається, що на момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Рятувальники та персонал шахт організували виведення людей на поверхню. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.
«росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку», – заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
Зазначимо, о 13:18 т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомляв, що ворог вдарив безпілотниками по Павлограду.
«Понівечив інфраструктуру. Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях», – інформував він.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що вночі армія РФ атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад. Під ударом була і Харківщина. За його словами, тут ворог намагається гальмувати сполучення зі Сходом країни. Наразі в регіоні потяги перевели на альтернативні маршрути, вони продовжують рух.
