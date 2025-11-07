Частина області без світла, є поранені: Синєгубов про ситуацію в регіоні

Вранці 7 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби ворог обстріляв 11 населених пунктів Харківщини.

“У с. Калинове Борівської громади постраждали 35-річна жінка і 31-річний чоловік; у с. Загризове Борівської громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Путникове Дворічанської громади постраждав 24-річний чоловік. Також медики надали допомогу 68-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу в с. Білий Колодязь 29 жовтня“, – повідомляє Синєгубов.

Серед озброєння, яке “прилетіло” по Харківщині за добу:

27 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

31 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Куп’янському районі пошкоджені приватний та багатоквартирний будинки, а у Богодухівському – господарчі споруди, авто та будинок.

“У Ізюмському районі пошкоджено два автомобілі (с. Калинове), залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове); у Чугуївському районі пошкоджено два навчальні заклади, відділення пошти, СТО, 40 автомобілів, два вантажні автомобілі, мікроавтобус, а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства (м. Чугуїв)“, – додав Синєгубов.

Також начальник ХОВА повідомив, що у Барвінківській громаді відновили подачу електроенергії для 6,1 тисячі абонентів, проте без світла залишаються ще 2,1 тисячі мешканців.