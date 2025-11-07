Часть области без света, четверо раненых: Синегубов о ситуации в регионе
Утром 7 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток враг обстрелял 11 населенных пунктов Харьковщины.
«В с. Калиново Боровской громады пострадали 35-летняя женщина и 31-летний мужчина; в с. Загрызово Боровской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Путниково Двуречанской громады пострадал 24-летний мужчина. Также медики оказали помощь 68-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела в с. Белый Колодец 29 октября», – передает Синегубов.
Среди вооружения, которое «прилетело» по Харьковщине за сутки:
- 27 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 31 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Купянском районе повреждены частный и многоквартирный дом, а в Богодуховском – хозпостройки, авто и дом.
«В Изюмском районе повреждены два автомобиля (с. Калиново), железнодорожная инфраструктура (г. Барвенково); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Новое); в Чугуевском районе повреждены два учебных заведения, отделение почты, СТО, 40 автомобилей, два грузовых автомобиля, микроавтобус, а также здания, боксы, транспорт, админздание на территории коммунального предприятия (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.
Также начальник ХОВА сообщил, что в Барвенковской громаде восстановили подачу электроэнергии для 6,1 тысячи абонентов, однако без света остаются еще 2,1 тысячи жителей.
Читайте также: В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Часть области без света, четверо раненых: Синегубов о ситуации в регионе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 09:10;