Часть области без света, четверо раненых: Синегубов о ситуации в регионе

Происшествия 09:10   07.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Часть области без света, четверо раненых: Синегубов о ситуации в регионе Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 7 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение суток враг обстрелял 11 населенных пунктов Харьковщины.

«В с. Калиново Боровской громады пострадали 35-летняя женщина и 31-летний мужчина; в с. Загрызово Боровской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Путниково Двуречанской громады пострадал 24-летний мужчина. Также медики оказали помощь 68-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела в с. Белый Колодец 29 октября», – передает Синегубов.

Среди вооружения, которое «прилетело» по Харьковщине за сутки:

  • 27 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 31 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Купянском районе повреждены частный и многоквартирный дом, а в Богодуховском – хозпостройки, авто и дом.

«В Изюмском районе повреждены два автомобиля (с. Калиново), железнодорожная инфраструктура (г. Барвенково); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Новое); в Чугуевском районе повреждены два учебных заведения, отделение почты, СТО, 40 автомобилей, два грузовых автомобиля, микроавтобус, а также здания, боксы, транспорт, админздание на территории коммунального предприятия (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.

Также начальник ХОВА сообщил, что в Барвенковской громаде восстановили подачу электроэнергии для 6,1 тысячи абонентов, однако без света остаются еще 2,1 тысячи жителей.

Читайте также: В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
