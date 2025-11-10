Сьогодні 10 листопада 2025: яке свято та день в історії

10 листопада – Всесвітній день молоді та День науки. 10 листопада 1494 року вважається “днем народження” бухгалтерії. Цього дня 1723 року московити заарештували гетьмана України Павла Полуботка. У 1764-му Катерина II скасувала гетьманство та надіслала в Україну “генерал-губернатора” Румянцева. У 1952-му на тлі Корейської війни подав у відставку перший генеральний секретар ООН Трюгве Лі. У 1982-му помер Леонід Брежнєв. У 1993-му сектанти “Білого братства” оголосили про кінець світу та захопили Софійський собор у Києві. У 2022-му ЗСУ звільнили Снігурівку та відкрили стратегічну дорогу на Херсон.

Свята та пам’ятні дати 10 листопада

10 листопада у світі – Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку та Всесвітній день молоді.

На другий понеділок листопада припадає Всесвітній день сиріт.

Також сьогодні: Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день імунізації, Всесвітній день поповнення рахунку, Всесвітній день боротьби з нейроендокринним раком, Всесвітній день кератоконуса (це захворювання очей).

10 листопада в історії

10 листопада 1483 року народився Мартін Лютер.

10 листопада 1494 року вважають датою, коли венеціанський математик Лука Пачолі видав книгу “Усе про арифметику, геометрію, дроби, пропорції та пропорційності”. Один із розділів цієї праці містив формулювання основних принципів сучасного бухгалтерського обліку. Докладніше.

10 листопада 1723 року за наказом російського імператора Петра I заарештували гетьмана Лівобережної України, чернігівського полковника Павла Полуботка. Докладніше.

10 листопада 1764 року Катерина II скасувала гетьманство та призначила в Україну “генерал-губернатора” Рум’янцева. Докладніше.

10 листопада 1952 року подав у відставку перший генеральний секретар ООН Трюгве Лі. Докладніше.

10 листопада 1982 року помер Леонід Брежнєв – генсек, який керував СРСР із 1966 року. Докладніше.

10 листопада 1993 року сектанти “Білого братства” на чолі з “Марією Деві Христос” (Мариною Цвігун) та “Іоанном Свамі” (Юрієм Кривоноговим) оголосили про “кінець світу”. Докладніше.

10 листопада 2004 року ЦВК України оголосила результати першого туру виборів Президента. У другий тур вийшли Віктор Ющенко та Віктор Янукович.

10 листопада 2022 року воїни ЗСУ заявили про звільнення Снігурівки – міста біля адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей.

Церковне свято 10 листопада

10 листопада вшановують пам’ять апостолів від 70: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо листя з вишні не опало, то тепло протримається довго.

Якщо біля місяця – світле коло, чекайте на бурю.

Що не можна робити 10 листопада

Не можна лихословити та лаятися.

Не можна відмовляти в допомозі та милостині, але при цьому – не давати гроші в борг.