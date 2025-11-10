Сегодня 10 ноября 2025: какой праздник и день в истории

10 ноября — Всемирный день молодежи и День науки. 10 ноября 1494 года считается «днем рождения» бухгалтерии. В этот день в 1723 году московиты арестовали гетмана Украины Павла Полуботка. В 1764-м Екатерина II отменила гетманство и прислала в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. В 1952-м на фоне Корейской войны подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. В 1982-м умер Леонид Брежнев. В 1993-м сектанты «Белого братства» объявили конец света и захватили Софийский собор в Киеве. В 2022-м ВСУ освободили Снигуровку и открыли стратегическую дорогу на Херсон.

Праздники и памятные даты 10 ноября

10 ноября в мире – Всемирный день науки во имя мира и развития и Всемирный день молодежи.

На второй понедельник ноября приходится Всемирный день сирот.

Также сегодня: Международный день бухгалтера, Всемирный день иммунизации, Всемирный день пополнения счета, Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, Всемирный день кератоконуса (заболевание глаз).

10 ноября в истории

10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.

10 ноября 1494 года считают датой, когда венецианский математик Лука Пачоли издал книгу «Все об арифметике, геометрии, дробях, пропорциях и пропорциональности». Один из разделов этого труда содержал формулировку основных принципов современного бухгалтерского учета. Подробнее.

10 ноября 1723 года по приказу российского императора Петра I арестовали гетмана Левобережной Украины, черниговского полковника Павла Полуботка. Подробнее.

10 ноября 1764 года Екатерина II отменила гетманство и назначила в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. Подробнее.

10 ноября 1952 года подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. Подробнее.

10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев – генсек, руководивший СССР с 1966 года. Подробнее.

10 ноября 1993 года сектанты «Белого братства» во главе с «Марией Дэви Христос» (Мариной Цвигун) и «Иоанном Свами» (Юрием Кривоноговым) объявили о «конце света». Подробнее.

10 ноября 2004 года ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов Президента. Во второй тур вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

10 ноября 2022 года воины ВСУ заявили об освобождении Снигуровки – города возле админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Церковный праздник 10 ноября

10 ноября чтят память апостолов от 70-ти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Подробнее.

Народные приметы

Если листья с вишни не опали, то тепло продержится долго.

Если вокруг месяца – светлый ореол, ждите бурю.

Что нельзя делать 10 ноября

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне, но при этом – нельзя давать деньги в долг.