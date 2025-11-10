Live

Сегодня 10 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   10.11.2025
Оксана Горун


10 ноября — Всемирный день молодежи и День науки. 10 ноября 1494 года считается «днем рождения» бухгалтерии. В этот день в 1723 году московиты арестовали гетмана Украины Павла Полуботка. В 1764-м Екатерина II отменила гетманство и прислала в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. В 1952-м на фоне Корейской войны подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. В 1982-м умер Леонид Брежнев. В 1993-м сектанты «Белого братства» объявили конец света и захватили Софийский собор в Киеве. В 2022-м ВСУ освободили Снигуровку и открыли стратегическую дорогу на Херсон. 

Праздники и памятные даты 10 ноября

10 ноября в мире – Всемирный день науки во имя мира и развития и Всемирный день молодежи.

На второй понедельник ноября приходится Всемирный день сирот.

Также сегодня: Международный день бухгалтера, Всемирный день иммунизации, Всемирный день пополнения счета, Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком, Всемирный день кератоконуса (заболевание глаз).

10 ноября в истории

10 ноября 1483 года родился Мартин Лютер.

10 ноября 1494 года считают датой, когда венецианский математик Лука Пачоли издал книгу «Все об арифметике, геометрии, дробях, пропорциях и пропорциональности». Один из разделов этого труда содержал формулировку основных принципов современного бухгалтерского учета. Подробнее.

Математик Лука Пачоли
Лука Пачоли. Картина Якопо де Барбари

10 ноября 1723 года по приказу российского императора Петра I арестовали гетмана Левобережной Украины, черниговского полковника Павла Полуботка. Подробнее.

10 ноября 1764 года Екатерина II отменила гетманство и назначила в Украину «генерал-губернатора» Румянцева. Подробнее.

10 ноября 1952 года подал в отставку первый генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. Подробнее.

Трюгве Ли - первый генеральный секретарь ООН
Трюгве Ли. Фото: atelier Benkow/Oslo Museum

10 ноября 1982 года умер Леонид Брежнев – генсек, руководивший СССР с 1966 года. Подробнее.

10 ноября 1993 года сектанты «Белого братства» во главе с «Марией Дэви Христос» (Мариной Цвигун) и «Иоанном Свами» (Юрием Кривоноговым) объявили о «конце света». Подробнее.

10 ноября 2004 года ЦИК Украины объявила результаты первого тура выборов Президента. Во второй тур вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

10 ноября 2022 года воины ВСУ заявили об освобождении Снигуровки – города возле админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Церковный праздник 10 ноября

10 ноября чтят память апостолов от 70-ти: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Подробнее.

Народные приметы

Если листья с вишни не опали, то тепло продержится долго.

Если вокруг месяца – светлый ореол, ждите бурю.

Что нельзя делать 10 ноября

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне, но при этом – нельзя давать деньги в долг.

Автор: Оксана Горун
