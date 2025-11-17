Де намагався прорватися ворог на Харківщині, поінформував Генштаб

Вранці 17 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби в Харківській області було 14 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили шість атак ворога у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни штурмували вісім разів біля Піщаного, Куп’янська та Голубівки.

“Загалом за вчора зафіксовано 216 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, скинувши 164 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 122 обстріли, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 082 дрони-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

Втрати росіян такі: