Где пытался прорваться враг на Харьковщине, проинформировал Генштаб
Утром 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток в Харьковской области было 14 боев.
На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили шесть атак врага в районе Волчанска. На Купянском – россияне штурмовали восемь раз около Песчаного, Купянска и Голубовки.
«Всего за вчера зафиксировано 216 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дрона-камикадзе», – пишут в Генштабе.
Потери россиян следующие:
