Live

Где пытался прорваться враг на Харьковщине, проинформировал Генштаб

Украина 08:09   17.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где пытался прорваться враг на Харьковщине, проинформировал Генштаб

Утром 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток в Харьковской области было 14 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили шесть атак врага в районе Волчанска. На Купянском – россияне штурмовали восемь раз около Песчаного, Купянска и Голубовки.

«Всего за вчера зафиксировано 216 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дрона-камикадзе», – пишут в Генштабе.

Потери россиян следующие:

Читайте также: В ГСЧС сообщили о раненых и погибших из-за ударов и пожаров на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 16 ноября: удары БпЛА, трое пострадавших
Новости Харькова – главное за 16 ноября: удары БпЛА, трое пострадавших
16.11.2025, 23:18
Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории
17.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное 17 ноября: десяток раненых из-за удара по Балаклее
Новости Харькова – главное 17 ноября: десяток раненых из-за удара по Балаклее
17.11.2025, 09:14
Ночью – дождь, днем ​​до +13. Прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области
Ночью – дождь, днем ​​до +13. Прогноз погоды на 17 ноября в Харькове и области
16.11.2025, 19:27
Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)
Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)
16.11.2025, 14:56
На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов
На Харьковщине 16 раненых и пятеро погибших – Синегубов
17.11.2025, 09:09

Новости по теме:

14.11.2025
Россияне заявили об оккупации Синельниково – что говорят в ISW
14.11.2025
За сутки на Харьковщине было 22 боя – данные Генштаба на 08:00
13.11.2025
Генштаб: 18 раз пытался прорваться враг на севере области
12.11.2025
На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян
11.11.2025
Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где пытался прорваться враг на Харьковщине, проинформировал Генштаб», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток в Харьковской области было 14 боев. ".