Події 08:50   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині загинула дитина, 11 людей отримали поранення – Синєгубов

Вранці 18 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області.

Серед 11 постраждалих через обстріли – дитина, пише Синєгубов.

У м. Берестин загинула 17-річна дівчина, постраждали 10 людей: чоловіки 31, 26, 33, 29, 50 років, жінки 74, 70, 30, 36 років та 16-річний хлопець; у с. Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка”, – передає начальник ХОВА.

Серед озброєння, що летіло по регіону:

  • чотири ракети (тип встановлюється);
  • шість БпЛА типу “Герань-2”;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Ізюмському районі пошкоджений приватний будинок, у Лозівському – залізнична інфраструктура.

“У Берестинському районі пошкоджено багатоквартирний і два приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин, автобус (м. Берестин)”, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
