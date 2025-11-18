За сутки на Харьковщине погиб ребенок, 11 людей получили ранения – Синегубов

Утром 18 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области.

Среди 11 пострадавших из-за обстрелов – ребенок, пишет Синегубов.

«В Берестине погибла 17-летняя девушка, пострадали 10 человек: мужчины 31, 26, 33, 29, 50 лет, женщины 74, 70, 30, 36 лет и 16-летний парень; в с. Котовка Барвенковской громады пострадала 80-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое летело по региону:

четыре ракеты (тип устанавливается);

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

16 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Изюмском районе поврежден частный дом, в Лозовском – железнодорожная инфраструктура.

«В Берестинском районе повреждены многоквартирный и два частных дома, четыре административных здания, электросети, железнодорожная инфраструктура, магазин, автобус (г. Берестин)», – добавил Синегубов.

