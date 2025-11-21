Як вимикатимуть світло 22 листопада у Харкові й області: графіки

22 листопада, у суботу, з 00:00 до 24:00, у Харківській області застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Світло вимикатимуть у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.

Застосовуватимуться одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 07:00-11:00; 13:00-14:00; 17:30-21:00

1.2 07:00-11:00; 13:00-14:00; 17:30-21:00

2.1 07:00-11:00; 14:00-21:00

2.2 07:00-11:00; 14:00-21:00

3.1 00:00-03:30; 08:00-13:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 08:00-13:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 08:00-13:00; 14:00-17:30; 20:00-24:00

4.2 00:00-03:30; 11:00-17:30; 20:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 11:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 11:00-14:00; 17:30-20:00

6.1 03:30-07:00; 13:00-14:00; 17:30-24:00

6.2 03:30-07:00; 13:00-14:00; 17:30-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).