Как будут выключать свет 22 ноября в Харькове и области: графики

Общество 20:17   21.11.2025
Оксана Якушко
Как будут выключать свет 22 ноября в Харькове и области: графики

22 ноября, в субботу, с 00:00 до 24:00, в Харьковской области применят графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Свет будут выключать в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов.

Применят одновременно от 2 до 3,5 очереди отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 07:00–11:00; 13:00–14:00; 17:30-21:00
1.2 07:00–11:00; 13:00–14:00; 17:30-21:00
2.1 07:00–11:00; 14:00–21:00
2.2 07:00–11:00; 14:00–21:00
3.1 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 20:00-24:00
4.2 00:00–03:30; 11:00–17:30; 20:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 11:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 11:00–14:00; 17:30-20:00
6.1 03:30-07:00; 13:00–14:00; 17:30-24:00
6.2 03:30-07:00; 13:00–14:00; 17:30-24:00

Список адресов за очередями — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Читайте также: Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова

Автор: Оксана Якушко
