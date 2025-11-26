Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив виданню Axios, що президент Володимир Зеленський готовий якнайшвидше зустрітись з президентом США Дональдом Трампом, щоб завершити угоду щодо умов припинення війни.

«Зеленський хоче зустрітись з Трампом якомога швидше — можливо, під час Дня подяки (27 листопада), щоб завершити угоду щодо умов припинення війни», – сказав Єрмак.

Він також додав, що мирний план суттєво змінили, якщо його порівнювати з початковою пропозицією США з 28 пунктів. Єрмак підкреслив: зараз проєкт відповідає інтересам України та включає розуміння «наших червоних ліній».

«Розмова про територіальні поступки буде проговорена особисто з Трампом. Це головна проблема, бо США думають, що втрата територій Україною — лише питання часу», – вважає голова ОП.

Він зазначив, що Україна не відмовиться від руху до НАТО в майбутньому.