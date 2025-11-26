Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив виданню Axios, що президент Володимир Зеленський готовий якнайшвидше зустрітись з президентом США Дональдом Трампом, щоб завершити угоду щодо умов припинення війни.
«Зеленський хоче зустрітись з Трампом якомога швидше — можливо, під час Дня подяки (27 листопада), щоб завершити угоду щодо умов припинення війни», – сказав Єрмак.
Він також додав, що мирний план суттєво змінили, якщо його порівнювати з початковою пропозицією США з 28 пунктів. Єрмак підкреслив: зараз проєкт відповідає інтересам України та включає розуміння «наших червоних ліній».
«Розмова про територіальні поступки буде проговорена особисто з Трампом. Це головна проблема, бо США думають, що втрата територій Україною — лише питання часу», – вважає голова ОП.
Він зазначив, що Україна не відмовиться від руху до НАТО в майбутньому.
Читайте також: «Незграбно». Про складне становище РФ в районі Куп’янська заявив Машовець
Новини за темою:
- Категорії: Політика; Теги: Андрей Ермак, Володимир Зеленський, мирный план, Трамп;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Єрмак: мирний план скоротили, коли Зеленський хоче зустрітись з Трампом», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 15:05;