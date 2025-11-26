Ермак: мирный план сократили, когда Зеленский хочет встретиться с Трампом
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил изданию Axios, что президент Владимир Зеленский готов как можно скорее встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы завершить соглашение об условиях прекращения войны.
«Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно быстрее – возможно, во время Дня благодарения (27 ноября), чтобы завершить соглашение об условиях прекращения войны», — сказал Ермак.
Он также добавил, что мирный план существенно изменили, если сравнивать его с первоначальным предложением США из 28 пунктов. Ермак подчеркнул: сейчас проект отвечает интересам Украины и включает в себя понимание «наших красных линий».
«Разговор о территориальных уступках будет проговорен лично с Трампом. Это главная проблема, потому что США думают, что потеря территорий Украины — только вопрос времени», — считает глава ОП.
Он отметил, что Украина не откажется от движения в НАТО в будущем.
Читайте также: «Криво и неуклюже». О сложном положении РФ в районе Купянска заявил Машовец
Новости по теме:
- Категории: Политика; Теги: Андрей Ермак, Володимир Зеленський, мирный план, Трамп;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ермак: мирный план сократили, когда Зеленский хочет встретиться с Трампом», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 15:05;