Ермак: мирный план сократили, когда Зеленский хочет встретиться с Трампом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил изданию Axios, что президент Владимир Зеленский готов как можно скорее встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы завершить соглашение об условиях прекращения войны.

«Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно быстрее – возможно, во время Дня благодарения (27 ноября), чтобы завершить соглашение об условиях прекращения войны», — сказал Ермак.

Он также добавил, что мирный план существенно изменили, если сравнивать его с первоначальным предложением США из 28 пунктов. Ермак подчеркнул: сейчас проект отвечает интересам Украины и включает в себя понимание «наших красных линий».

«Разговор о территориальных уступках будет проговорен лично с Трампом. Это главная проблема, потому что США думают, что потеря территорий Украины — только вопрос времени», — считает глава ОП.

Он отметил, что Украина не откажется от движения в НАТО в будущем.