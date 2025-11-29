Небезпечно буде 30 листопада у Харкові й області: чому
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 30 листопада повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вночі та вранці 30 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – наголосили метеорологи.
Вони закликали мешканців Харківської області бути уважними та обережними під час руху на дорогах.
Раніше Харківський регіональний центр гідрометеорології повідомив, що 29 листопада протягом дня у регіоні буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 м.
