Небезпечно буде 30 листопада у Харкові й області: чому

Погода 17:22   29.11.2025
Оксана Якушко
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 30 листопада повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі та вранці 30 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – наголосили метеорологи.

Вони закликали мешканців Харківської області бути уважними та обережними під час руху на дорогах.

Раніше Харківський регіональний центр гідрометеорології повідомив, що 29 листопада протягом дня у регіоні буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 м.

Автор: Оксана Якушко
