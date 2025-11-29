Live

Опасно будет 30 ноября в Харькове и области: почему

Погода 17:22   29.11.2025
Оксана Якушко
Опасно будет 30 ноября в Харькове и области: почему

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 30 ноября сообщил Харьковскому региональному центру гидрометеорологии.

«Ночью и утром 30 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — отметили метеорологи.

Они призвали жителей Харьковской области быть внимательными и осторожными при движении на дорогах.

Ранее Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил, что 29 ноября в течение дня в регионе будет густой туман, видимость составит 200 – 500 м.

Читайте также: Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу

Автор: Оксана Якушко
