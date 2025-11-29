Опасная погода будет днем 29 ноября в Харькове и области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 29 ноября сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением днем ​​29 ноября в Харькове ожидается туман. В области будет сохраняться туман в течение дня, видимость составит 200 – 500 м (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщили синоптики.

Метеорологи призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в субботу, 29 ноября, в Харькове и области будет облачно. День пройдет без существенных осадков.