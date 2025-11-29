Live

Небезпечна погода пануватиме протягом 29 листопада у Харкові й області

Погода 10:30   29.11.2025
Оксана Якушко
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 29 листопада повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

«У найближчу годину зі збереженням вдень 29 листопада у Харкові очікується туман. В області зберігатиметься туман протягом дня, видимість 200 – 500 м (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – повідомили синоптики.

Метеорологи закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними.

Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», у суботу, 29 листопада, у Харкові та області буде хмарно. День пройде без істотних опадів.

Автор: Оксана Якушко
