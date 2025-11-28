Live
Туман, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада

Погода 19:37   28.11.2025
Олена Нагорна
Туман, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада

У суботу, 29 листопада, у Харкові та області – хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, видимість до 200-500 метрів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень – від 6 до 8, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 3 до 8 градусів тепла, вдень – від 5 до 10 градусів.

Вітер східний – 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, у вихідні в Україні синоптична ситуація складатиметься по-різному: 29 листопада буде переважно без опадів, а 30 листопада й 1 грудня на південну частину, Прикарпаття та Закарпаття впливатиме атмосферний фронт від циклону над Чорним морем і зумовить там невеликий дощ, на решті території поле високого тиску утримуватиме погоду без опадів.

“Тепла повітряна маса з півдня поступово змінюватиметься прохолоднішою, що відчуватиметься у більшості областей, однак погода залишатиметься теплішою звичайної для цієї пори, а найтепліше очікуємо у південній частині”, – додають у Гідрометцентрі.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харкові два дні поспіль фіксували температурні рекорди – 23 листопада стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла, а 24 листопада – до +11,4. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси.  Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Автор: Олена Нагорна
