Туман, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября

В субботу, 29 ноября, в Харькове и области – облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 6 до 8, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, днем – от 5 до 10 градусов.

Ветер восточный — 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, в выходные в Украине синоптическая ситуация будет складываться по-разному: 29 ноября будет преимущественно без осадков, а 30 ноября и 1 декабря на южную часть, Прикарпатье и Закарпатье будет влиять атмосферный фронт от циклона над Черным морем и вызовет там небольшой дождь, на остальной территории область высокого давления будет удерживать погоду без осадков.

«Теплая воздушная масса с юга постепенно будет сменяться более прохладной, что будет ощущаться в большинстве областей, однако погода останется теплее обычной для этого времени года, а самые теплые дни ожидаются в южной части», — добавляют в Гидрометцентре.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове два дня подряд фиксировали температурные рекорды — 23 ноября столбики термометров поднялись до 12,2 градуса тепла, а 24 ноября — до +11,4. Декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.