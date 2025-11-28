Туман, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября
В субботу, 29 ноября, в Харькове и области – облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 6 до 8, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 3 до 8 градусов тепла, днем – от 5 до 10 градусов.
Ветер восточный — 5-10 м/с.
По данным Укргидрометцентра, в выходные в Украине синоптическая ситуация будет складываться по-разному: 29 ноября будет преимущественно без осадков, а 30 ноября и 1 декабря на южную часть, Прикарпатье и Закарпатье будет влиять атмосферный фронт от циклона над Черным морем и вызовет там небольшой дождь, на остальной территории область высокого давления будет удерживать погоду без осадков.
«Теплая воздушная масса с юга постепенно будет сменяться более прохладной, что будет ощущаться в большинстве областей, однако погода останется теплее обычной для этого времени года, а самые теплые дни ожидаются в южной части», — добавляют в Гидрометцентре.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове два дня подряд фиксировали температурные рекорды — 23 ноября столбики термометров поднялись до 12,2 градуса тепла, а 24 ноября — до +11,4. Декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
Читайте также: Опасную погоду ожидают в Харькове и области: когда
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Туман, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 19:37;