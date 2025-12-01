Live

Сьогодні 1 грудня 2025: яке свято та день в історії

Календар 06:00   01.12.2025
Оксана Горун
Сьогодні 1 грудня 2025: яке свято та день в історії

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року та День працівників прокуратури. Також сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня 1822 року відбувся музичний дебют Ференца Ліста. У 1835-му вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. У 1887-му – перша повість про Шерлока Холмса “Етюд у багряних тонах” Артура Конан Дойла. А у 1903-му – один із найперших американських вестернів “Велике пограбування потяга”. У 1918-му проголосили створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців. У 1934-му сталося вбивство Кірова, після якого в СРСР видали постанову, що розпочала Великий терор. У 1959-му уклали Договір про Антарктику. У 2013-му в Києві відбулася мільйонна акція протесту, котра розпочала Революцію Гідності.

Свята та пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року, День працівників прокуратури.

У світі – Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День в’язнів за мир.

Також сьогодні: Кіберпонеділок (перший понеділок після Чорної п’ятниці – день розпродажів в інтернет-магазинах), День невролога, День Антарктиди, День без мистецтва, День різдвяних вогнів, День “Вдягни сукню”, День Волта Діснея (перший понеділок грудня).

1 грудня в історії

1 грудня 1822 року відбувся музичний дебют Ференца Ліста – на той момент піаністу та композитору було лише 11 років.

Ференц Ліст у 1826 році. Автор портрета – Жан Віньйо. Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%AEmes,Beaux_Arts086,Liszt_vers_14-15_ans.jpg

Батько майбутнього знаменитого угорського композитора Адам Ліст сам був музичною людиною – він грав в оркестрі на віолончелі, був відданим шанувальником Бетховена та з дитинства привчав сина до музики. Адам спочатку сам навчав сина, а згодом Ференц співав у церковному хорі та брав уроки гри на органі. У хлопця був очевидний талант, тому батько у 1821 році відвіз сина до Відня, де той навчався гри на фортепіано в Карла Черні та музичної теорії – в Антоніо Сальєрі.

“Публічний дебют Ліста у Відні 1 грудня 1822 року мав великий успіх. Його зустріли в австрійських та угорських аристократичних колах, і він зустрівся з Бетховеном і Шубертом. Щоб розвинути успіх сина, Адам Ліст вирішив поїхати з родиною до Парижа, центру мистецького світу. На останньому віденському концерті Ліста 13 квітня 1823 року Бетховен, як кажуть, вийшов на сцену та поцілував Ліста в лоб, щоб означати своєрідне мистецьке хрещення. Однак точаться дискусії щодо того, наскільки ця історія є апокрифічною”, – пише англомовна Вікіпедія.

Хоча на початку Ференц Ліст уславився як віртуозний піаніст, він уже в дитинстві створював перші власні музичні твори. Так, у 11 років хлопець уже написав свою “Варіацію на тему вальсу Діабеллі” (S. 147).

1 грудня 1835 року вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. Докладніше.

1 грудня 1887 року у різдвяному щорічнику “Beeton” опублікували першу повість Артура Конан Дойла, в якій головною дійовою особою став приватний детектив Шерлок Холмс. Це був “Етюд у багряних тонах”. Докладніше.

нарис Етюда в багряних тонах Конан Дойла
Нарис першого оповідання про Шерлока Холмса в блокноті Конан Дойла. Фото: conandoyleestate.com

1 грудня 1903 року на екрани вийшов один із найуспішніших німих фільмів початку століття – “Велике пограбування потяга” режисера Едвіна Портера. Докладніше.

1 грудня 1918 року проголосили про створення Королівства Сербів, Хорватів та Словенців. Країна утворилася шляхом об’єднання частини земель, що входили до складу Австро-Угорщини, та Сербії після Першої світової війни. Докладніше.

1 грудня 1918 року до королівства Румунія внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії приєднали Трансильванію. Докладніше.

1 грудня 1934 року сталося вбивство Сергія Кірова – 1-го секретаря Ленінградського міського комітету ВКП(б). Надалі воно дало старт початку Великого терору. Докладніше.

Сталін та Кіров
Кіров і Сталін у 1934 році. Фото: wikipedia.org

1 грудня 1959 року у Вашингтоні 12 країн світу уклали Договір про Антарктику. Докладніше.

1 грудня 1990 року під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які прокладали підземний тунель між двома країнами.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Загальнонаціональний референдум. Докладніше.

1 грудня 2013 року у Києві пройшла масова акція протесту, яка зібрала від 500 тисяч до 1 млн осіб. Докладніше.

Церковне свято 1 грудня

1 грудня вшановують пам’ять пророка Наума. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 1 грудня, такою буде й уся зима.

Якщо вітер сильний – зима буде холодною.

Якщо сніг падає та одразу тане, то в першій половині грудня буде тепло.

Що не можна робити 1 грудня

Не можна лінуватися.

Не можна скаржитися на долю.

Не варто підписувати важливі документи.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ситуація на фронті, удари РФ, поранені харків’яни – підсумки 30 листопада
Ситуація на фронті, удари РФ, поранені харків’яни – підсумки 30 листопада
30.11.2025, 23:01
Сьогодні 1 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 грудня 2025: яке свято та день в історії
01.12.2025, 06:00
Цілий день окупанти били по Золочівщині (фото)
Цілий день окупанти били по Золочівщині (фото)
30.11.2025, 20:55
Хмарно та з туманом: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня
Хмарно та з туманом: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня
30.11.2025, 19:30
Двоє харків’ян їхали до Козачої Лопані та потрапили під удар дрону (доповнено)
Двоє харків’ян їхали до Козачої Лопані та потрапили під удар дрону (доповнено)
30.11.2025, 15:07
“Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові
“Зумери озвіріли”: копи знайшли дівчаток, що влаштували масову бійку в Харкові
30.11.2025, 14:17

Новини за темою:

30.11.2025
Сьогодні 30 листопада 2025: яке свято та день в історії
29.11.2025
Сьогодні 29 листопада 2025: яке свято та день в історії
28.11.2025
Сьогодні 28 листопада 2025: яке свято і день в історії
27.11.2025
Сьогодні 27 листопада 2025: яке свято та день в історії
26.11.2025
Сьогодні 26 листопада 2025 року: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні 1 грудня 2025: яке свято та день в історії», то перегляньте більше у розділі Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року та День працівників прокуратури. Також сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом".