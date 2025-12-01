Сьогодні 1 грудня 2025: яке свято та день в історії

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року та День працівників прокуратури. Також сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня 1822 року відбувся музичний дебют Ференца Ліста. У 1835-му вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. У 1887-му – перша повість про Шерлока Холмса “Етюд у багряних тонах” Артура Конан Дойла. А у 1903-му – один із найперших американських вестернів “Велике пограбування потяга”. У 1918-му проголосили створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців. У 1934-му сталося вбивство Кірова, після якого в СРСР видали постанову, що розпочала Великий терор. У 1959-му уклали Договір про Антарктику. У 2013-му в Києві відбулася мільйонна акція протесту, котра розпочала Революцію Гідності.

Свята та пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року, День працівників прокуратури.

У світі – Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День в’язнів за мир.

Також сьогодні: Кіберпонеділок (перший понеділок після Чорної п’ятниці – день розпродажів в інтернет-магазинах), День невролога, День Антарктиди, День без мистецтва, День різдвяних вогнів, День “Вдягни сукню”, День Волта Діснея (перший понеділок грудня).

1 грудня в історії

1 грудня 1822 року відбувся музичний дебют Ференца Ліста – на той момент піаністу та композитору було лише 11 років.

Батько майбутнього знаменитого угорського композитора Адам Ліст сам був музичною людиною – він грав в оркестрі на віолончелі, був відданим шанувальником Бетховена та з дитинства привчав сина до музики. Адам спочатку сам навчав сина, а згодом Ференц співав у церковному хорі та брав уроки гри на органі. У хлопця був очевидний талант, тому батько у 1821 році відвіз сина до Відня, де той навчався гри на фортепіано в Карла Черні та музичної теорії – в Антоніо Сальєрі.

“Публічний дебют Ліста у Відні 1 грудня 1822 року мав великий успіх. Його зустріли в австрійських та угорських аристократичних колах, і він зустрівся з Бетховеном і Шубертом. Щоб розвинути успіх сина, Адам Ліст вирішив поїхати з родиною до Парижа, центру мистецького світу. На останньому віденському концерті Ліста 13 квітня 1823 року Бетховен, як кажуть, вийшов на сцену та поцілував Ліста в лоб, щоб означати своєрідне мистецьке хрещення. Однак точаться дискусії щодо того, наскільки ця історія є апокрифічною”, – пише англомовна Вікіпедія.

Хоча на початку Ференц Ліст уславився як віртуозний піаніст, він уже в дитинстві створював перші власні музичні твори. Так, у 11 років хлопець уже написав свою “Варіацію на тему вальсу Діабеллі” (S. 147).

1 грудня 1835 року вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. Докладніше.

1 грудня 1887 року у різдвяному щорічнику “Beeton” опублікували першу повість Артура Конан Дойла, в якій головною дійовою особою став приватний детектив Шерлок Холмс. Це був “Етюд у багряних тонах”. Докладніше.

1 грудня 1903 року на екрани вийшов один із найуспішніших німих фільмів початку століття – “Велике пограбування потяга” режисера Едвіна Портера. Докладніше.

1 грудня 1918 року проголосили про створення Королівства Сербів, Хорватів та Словенців. Країна утворилася шляхом об’єднання частини земель, що входили до складу Австро-Угорщини, та Сербії після Першої світової війни. Докладніше.

1 грудня 1918 року до королівства Румунія внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії приєднали Трансильванію. Докладніше.

1 грудня 1934 року сталося вбивство Сергія Кірова – 1-го секретаря Ленінградського міського комітету ВКП(б). Надалі воно дало старт початку Великого терору. Докладніше.