Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   01.12.2025
Оксана Горун
Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории

1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года и День работников прокуратуры. Также сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом. В 1822-м состоялся музыкальный дебют Ференца Листа. В 1835-м вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. В 1887-м – первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багряных тонах» Артура Конан Дойла. А в 1903-м — один из первых американских вестернов «Великое ограбление поезда». В 1918-м провозгласили создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. В 1934-м произошло убийство Кирова, после которого в СССР издали постановление, начавшее Большой террор. В 1959-м заключили Договор об Антарктике. В 2013-м в Киеве прошла миллионная акция протеста, начавшая Революцию Достоинства.

Праздники и памятные даты 1 декабря

1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года, День работников прокуратуры.

В мире – Всемирный день борьбы со СПИДом и День заключенных за мир.

Также сегодня: Киберпонедельник (первый понедельник после Черной пятницы – день распродаж в интернет-магазинах), День невролога, День Антарктиды, День без искусства, День рождественских огней, День «Надень платье», День Уолта Диснея (первый понедельник декабря).

1 декабря в истории

1 декабря 1822 года состоялся музыкальный дебют Ференца Листа – на тот момент пианисту и композитору было всего 11 лет.

Ференц Лист в 1826 году. Автор портрета – Жан Виньо. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%AEmes,Beaux_Arts086,Liszt_vers_14-15_ans.jpg

Отец будущего знаменитого венгерского композитора Адам Лист сам был музыкальным человеком – он играл в оркестре на виолончели, был преданным поклонником Бетховена и с самого детства приучал сына к музыке. Адам сначала сам обучал сына, а впоследствии Ференц пел в церковном хоре и брал уроки игры на органе. У парня был очевидный талант, поэтому отец в 1821 году отвез сына в Вену, где тот учился игре на фортепиано у Карла Черни и музыкальной теории – у Антонио Сальери.

«Публичный дебют Листа в Вене 1 декабря 1822 года имел большой успех. Его встретили в австрийских и венгерских аристократических кругах, и он встретился с Бетховеном и Шубертом. Чтобы развить успех сына, Адам Лист решил уехать с семьей в Париж, центр мира искусства. На последнем венском концерте Листа 13 апреля 1823 года Бетховен, как говорили, вышел на сцену и поцеловал Листа в лоб, чтобы обозначить своеобразное крещение. Однако ведутся дискуссии относительно того, насколько эта история апокрифична», — пишет англоязычная Википедия.

Хотя в начале Ференц Лист прославился как виртуозный пианист, он уже в детстве создавал первые собственные музыкальные произведения. Так, в 11 лет парень уже написал свою «Вариацию на тему вальса Диабелли» (S. 147).

1 декабря 1835 года вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. Подробнее.

1 декабря 1887 года в рождественском ежегоднике «Beeton» опубликовали первую повесть Артура Конан Дойла, в которой главным действующим лицом стал частный детектив Шерлок Холмс. Это был «Этюд в багровых тонах». Подробнее.

набросок Этюда в багровых тонах Конан Дойла
Набросок первого рассказа о Шерлоке Холмсе в блокноте Конан Дойла. Фото: conandoyleestate.com

1 декабря 1903 года на экраны вышел один из самых успешных немых фильмов начала века — «Большое ограбление поезда» режиссера Эдвина Портера. Подробнее.

1 декабря 1918 года провозгласили о создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Страна образовалась путем объединения части земель, входивших в состав Австро-Венгрии, и Сербии — после Первой мировой войны. Подробнее.

1 декабря 1918 года к королевству Румыния вследствие распада Австро-Венгерской империи присоединили Трансильванию. Подробнее.

1 декабря 1934 года произошло убийство Сергея Кирова – 1-го секретаря Ленинградского городского комитета ВКП(б). В дальнейшем оно дало старт началу Большого террора. Подробнее.

Сталин и Киров
Киров и Сталин в 1934 году. Фото: wikipedia.org

1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 стран мира заключили Договор об Антарктике. Подробнее.

1 декабря 1990 года под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, прокладывавшие подземный тоннель между двумя странами.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Общенациональный референдум. Подробнее.

1 декабря 2013 года в Киеве прошла массовая акция протеста, собравшая от 500 тысяч до 1 млн человек.  Подробнее.

Церковный праздник 1 декабря

1 декабря  чтят память пророка Наума. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 1 декабря, такой будет и вся зима.

Если ветер сильный, зима будет холодной.

Если снег падает и сразу тает, то в первой половине декабря будет тепло.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя лениться.

Нельзя жаловаться на судьбу.

Не следует подписывать важные документы.

