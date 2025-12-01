Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории
1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года и День работников прокуратуры. Также сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом. В 1822-м состоялся музыкальный дебют Ференца Листа. В 1835-м вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. В 1887-м – первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багряных тонах» Артура Конан Дойла. А в 1903-м — один из первых американских вестернов «Великое ограбление поезда». В 1918-м провозгласили создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. В 1934-м произошло убийство Кирова, после которого в СССР издали постановление, начавшее Большой террор. В 1959-м заключили Договор об Антарктике. В 2013-м в Киеве прошла миллионная акция протеста, начавшая Революцию Достоинства.
Праздники и памятные даты 1 декабря
1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года, День работников прокуратуры.
В мире – Всемирный день борьбы со СПИДом и День заключенных за мир.
Также сегодня: Киберпонедельник (первый понедельник после Черной пятницы – день распродаж в интернет-магазинах), День невролога, День Антарктиды, День без искусства, День рождественских огней, День «Надень платье», День Уолта Диснея (первый понедельник декабря).
1 декабря в истории
1 декабря 1822 года состоялся музыкальный дебют Ференца Листа – на тот момент пианисту и композитору было всего 11 лет.
Отец будущего знаменитого венгерского композитора Адам Лист сам был музыкальным человеком – он играл в оркестре на виолончели, был преданным поклонником Бетховена и с самого детства приучал сына к музыке. Адам сначала сам обучал сына, а впоследствии Ференц пел в церковном хоре и брал уроки игры на органе. У парня был очевидный талант, поэтому отец в 1821 году отвез сына в Вену, где тот учился игре на фортепиано у Карла Черни и музыкальной теории – у Антонио Сальери.
«Публичный дебют Листа в Вене 1 декабря 1822 года имел большой успех. Его встретили в австрийских и венгерских аристократических кругах, и он встретился с Бетховеном и Шубертом. Чтобы развить успех сына, Адам Лист решил уехать с семьей в Париж, центр мира искусства. На последнем венском концерте Листа 13 апреля 1823 года Бетховен, как говорили, вышел на сцену и поцеловал Листа в лоб, чтобы обозначить своеобразное крещение. Однако ведутся дискуссии относительно того, насколько эта история апокрифична», — пишет англоязычная Википедия.
Хотя в начале Ференц Лист прославился как виртуозный пианист, он уже в детстве создавал первые собственные музыкальные произведения. Так, в 11 лет парень уже написал свою «Вариацию на тему вальса Диабелли» (S. 147).
1 декабря 1835 года вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. Подробнее.
1 декабря 1887 года в рождественском ежегоднике «Beeton» опубликовали первую повесть Артура Конан Дойла, в которой главным действующим лицом стал частный детектив Шерлок Холмс. Это был «Этюд в багровых тонах». Подробнее.
1 декабря 1903 года на экраны вышел один из самых успешных немых фильмов начала века — «Большое ограбление поезда» режиссера Эдвина Портера. Подробнее.
1 декабря 1918 года провозгласили о создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Страна образовалась путем объединения части земель, входивших в состав Австро-Венгрии, и Сербии — после Первой мировой войны. Подробнее.
1 декабря 1918 года к королевству Румыния вследствие распада Австро-Венгерской империи присоединили Трансильванию. Подробнее.
1 декабря 1934 года произошло убийство Сергея Кирова – 1-го секретаря Ленинградского городского комитета ВКП(б). В дальнейшем оно дало старт началу Большого террора. Подробнее.
1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 стран мира заключили Договор об Антарктике. Подробнее.
1 декабря 1990 года под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, прокладывавшие подземный тоннель между двумя странами.
1 декабря 1991 года в Украине состоялся Общенациональный референдум. Подробнее.
1 декабря 2013 года в Киеве прошла массовая акция протеста, собравшая от 500 тысяч до 1 млн человек. Подробнее.
Церковный праздник 1 декабря
1 декабря чтят память пророка Наума. Подробнее.
Народные приметы
Какая погода 1 декабря, такой будет и вся зима.
Если ветер сильный, зима будет холодной.
Если снег падает и сразу тает, то в первой половине декабря будет тепло.
Что нельзя делать 1 декабря
Нельзя лениться.
Нельзя жаловаться на судьбу.
Не следует подписывать важные документы.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, композитор, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 1 декабря 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 06:00;