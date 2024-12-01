Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории

1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года и День работников прокуратуры. Также сегодня – Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день 1835 года вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. В 1887-м – первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багряных тонах» Артура Конан Дойла. А в 1903-м — один из самых первых американских вестернов «Большое ограбление поезда». В 1918-м провозгласили о создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. В 1934-м произошло убийство Кирова, после которого в СССР издали постановление, начавшее Большой террор. В 1959-м заключили Договор об Антарктике. В 2013-м в Киеве состоялась миллионная акция протеста, которая начала Революцию Достоинства.

Праздники и памятные даты 1 декабря

1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года, День работников прокуратуры.

В мире – Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День узников за мир.

Также сегодня: День Антарктиды, День без искусства, День рождественских огней.

1 декабря в истории

1 декабря 1835 года вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. Подробнее.

1 декабря 1887 года в рождественском ежегоднике «Beeton» опубликовали первую повесть Артура Конан Дойла, в которой главным действующим лицом стал частный детектив Шерлок Холмс. Это был «Этюд в багровых тонах». Подробнее.

1 декабря 1903 года на экраны вышел один из самых успешных немых фильмов начала века — «Большое ограбление поезда» режиссера Эдвина Портера.

Его иногда ошибочно называют первым американским вестерном. На самом деле это не так. Хотя первого в нем все же было достаточно. Так, в «Большом ограблении» впервые появился персонаж, ставший в дальнейшем культовым для жанра – Бутч Кэссиди (списанный с реального предводителя неуловимой «Дикой банды» конца XIX века – Роберта Паркера). Сценарий фильма основан на повести Скотта Марбла 1896 года, а также истории реального ограбления, совершенного бандой Бутча Кэссиди в 1900 году (тогда бандиты отцепили пассажирские вагоны поезда, взорвали сейф в одном из них и забрали оттуда 5000 долларов). Также в этом фильме дебютировал актер Брончо Билли Андерсон, ставший в дальнейшем главной звездой вестернов начала века. В «Большом ограблении» он сыграл несколько ролей – бандита, нервного пассажира, танцующего хлыща и кочегара. А также выступил ассистентом режиссера.

«Частично благодаря своей популярной и доступной теме, а также динамичному действию и насилию «Большое ограбление поезда» имело беспрецедентный коммерческий успех. Хотя фильм не оказал существенного влияния на жанр вестерн-кино, он был широко распространен и скопирован, в частности в пародии самого Портера, — пишет об этом фильме англоязычная Википедия. – В двадцатом веке о «Большом ограблении поезда» слагали неточные легенды, утверждавшие, что это был первый вестерн или даже первый фильм с сюжетом. Киноведы неоднократно опровергали эти утверждения, демонстрируя, что «Большое ограбление поезда» было стилистическим тупиком для своего автора и жанра; его коммерческий успех и мифический статус в истории кино остаются безоговорочными. Фильм, особенно крупный план Барнса, стал культовым в американской культуре, появляясь в многочисленных кино- и телевизионных упоминаниях. В 1990-м Библиотека Конгресса отобрала фильм «Большое ограбление поезда» для сохранения в Национальном реестре фильмов США как «культурно, исторически или эстетически значимый».

1 декабря 1918 года провозгласили о создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Страна образовалась путем объединения части земель, входивших в состав Австро-Венгрии, и Сербии — после Первой мировой войны. Подробнее.

1 декабря 1918 года к королевству Румыния вследствие распада Австро-Венгерской империи присоединили Трансильванию. Подробнее.

1 декабря 1934 года произошло убийство Сергея Кирова – 1-го секретаря Ленинградского городского комитета ВКП(б). В дальнейшем оно дало старт началу Большого террора. Подробнее.

1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 стран мира заключили Договор об Антарктике. Подробнее.

1 декабря 1990 года под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, прокладывавшие подземный тоннель между двумя странами.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Общенациональный референдум. Подробнее.

1 декабря 2013 года в Киеве прошла массовая акция протеста, собравшая от 500 тысяч до 1 млн человек. Подробнее.

Церковный праздник 1 декабря

1 декабря чтят память пророка Наума. Он один из 12 малых пророков. Святой пророк Наум был родом из селения Элкоша (Галилея). Жил в VII веке до нашей эры. Ветхозаветная книга пророка Наума содержит предсказание гибели ассирийского города Ниневии, уничтоженной за беззаконие, разрушение Израильского царства и хулу ассирийского царя Сеннахирима на Иегову. Обстоятельства жизни пророка неизвестны.

Народные приметы

Какая погода 1 декабря, такой будет и вся зима.

Если ветер сильный, зима будет холодной.

Если снег падает и сразу тает, то в первой половине декабря будет тепло.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя лениться.

Нельзя жаловаться на судьбу.

Не следует подписывать важные документы.