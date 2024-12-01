Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року та День працівників прокуратури. Також сьогодні – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цього дня 1835 року вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. У 1887-му – перша повість про Шерлока Холмса “Етюд у багряних тонах” Артура Конан Дойла. А у 1903-му – один із найперших американських вестернів “Велике пограбування потяга”. У 1918-му проголосили створення Королівства Сербів, Хорватів і Словенців. У 1934-му сталося вбивство Кірова, після якого в СРСР видали постанову, що розпочала Великий терор. У 1959-му уклали Договір про Антарктику. У 2013-му в Києві відбулася мільйонна акція протесту, котра розпочала Революцію Гідності.

Свята та пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року, День працівників прокуратури.

У світі – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День в’язнів за мир.

Також сьогодні: День Антарктиди, День без мистецтва, День різдвяних вогнів.

1 грудня в історії

1 грудня 1835 року вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. Докладніше.

1 грудня 1887 року у різдвяному щорічнику “Beeton” опублікували першу повість Артура Конан Дойла, в якій головною дійовою особою став приватний детектив Шерлок Холмс. Це був “Етюд у багряних тонах”. Докладніше.

1 грудня 1903 року на екрани вийшов один із найуспішніших німих фільмів початку століття – “Велике пограбування потяга” режисера Едвіна Портера.

Його іноді помилково називають першим американським вестерном. Насправді це не так. Хоча першого в ньому все ж таки було достатньо. Так, у “Великому пограбуванні” вперше з’явився персонаж, який став надалі культовим для жанру – Бутч Кессіді (списаний з реального ватажка невловної банди “Дірка в стіні” кінця XIX століття – Роберта Паркера). Сценарій фільму заснований на повісті Скотта Марбла 1896 року, а також історії реального пограбування, яке здійснила банда Бутча Кессіді у 1900 році (тоді бандити відчепили пасажирські вагони поїзда, висадили в повітря сейф в одному з них і забрали звідти 5000 доларів). Також у цьому фільмі дебютував актор Брончо Біллі Андерсон, який надалі став головною зіркою вестернів початку століття. У “Великому пограбуванні” він зіграв кілька ролей – бандита, нервового пасажира, хлюща, що витанцьовує, та кочегара. А також виступив помічником режисера.

“Частково завдяки своїй популярній і доступній темі, а також динамічним діям і насильству “Велике пограбування потяга” мало безпрецедентний комерційний успіх. Хоча він не вплинув суттєво на жанр вестерн-кіно, він був широко розповсюджений і скопійований, зокрема у пародії самого Портера, – пише про цей фільм англомовна Вікіпедія. – У двадцятому столітті про “Велике пограбування потяга” складали неточні легенди, які стверджували, що це був перший вестерн або навіть перший фільм із сюжетом. Кінознавці неодноразово спростовували ці твердження, демонструючи, що “Велике пограбування потяга” було стилістичним глухим кутом для свого автора та жанру; його комерційний успіх і міфічний статус в історії кіно залишаються беззаперечними. Фільм, особливо великий план Барнса, став культовим в американській культурі, з’являючись у численних кіно- та телевізійних згадках і вшануваннях. У 1990 році Бібліотека Конгресу відібрала фільм “Велике пограбування потяга” для збереження в Національному реєстрі фільмів США як «культурно, історично чи естетично значущий”.

1 грудня 1918 року проголосили про створення Королівства Сербів, Хорватів та Словенців. Країна утворилася шляхом об’єднання частини земель, що входили до складу Австро-Угорщини, та Сербії після Першої світової війни. Докладніше.

1 грудня 1918 року до королівства Румунія внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії приєднали Трансильванію. Докладніше.

1 грудня 1934 року сталося вбивство Сергія Кірова – 1-го секретаря Ленінградського міського комітету ВКП(б). Надалі воно дало старт початку Великого терору. Докладніше.

1 грудня 1959 року у Вашингтоні 12 країн світу уклали Договір про Антарктику. Докладніше.

1 грудня 1990 року під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які прокладали підземний тунель між двома країнами.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Загальнонаціональний референдум. Докладніше.

1 грудня 2013 року у Києві пройшла масова акція протесту, яка зібрала від 500 тисяч до 1 млн осіб. Докладніше.

Церковне свято 1 грудня

1 грудня вшановують пам’ять пророка Наума. Він є одним із 12 малих пророків. Святий пророк Наум був родом із селища Елкоша (Галілея). Жив у VII ст. до нашої ери. Старозавітна книга пророка Наума містить передбачення загибелі ассирійського міста Ніневії, знищеної за беззаконня, руйнування Ізраїльського царства та хулу ассирійського царя Сеннахіріма на Єгову. Обставини життя пророка невідомі.

Народні прикмети

Яка погода 1 грудня, такою буде й уся зима.

Якщо вітер сильний – зима буде холодною.

Якщо сніг падає та одразу тане, то в першій половині грудня буде тепло.

Що не можна робити 1 грудня

Не можна лінуватися.

Не можна скаржитися на долю.

Не варто підписувати важливі документи.