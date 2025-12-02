Live

Мряка і туман. Прогноз погоди на 3 грудня у Харкові й області

Погода 20:14   02.12.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на середу, 3 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області очікують мряку🌧, прогнозують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м. Вночі можлива слабка ожеледь💧❄️. Загалом вдень триматиметься хмарна погода.🌥

Вітер буде південно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1º морозу❄️ до 4° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.

 

У Харкові прогнозують мряку🌧 і туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м.

Вітер очікують південно-східний, 3 – 8 м/с. Вночі можлива слабка ожеледь💧❄️.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º тепла, вдень прогріється до 4 – 6° тепла.

Автор: Оксана Якушко
