Мряка і туман. Прогноз погоди на 3 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 3 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області очікують мряку🌧, прогнозують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м. Вночі можлива слабка ожеледь💧❄️. Загалом вдень триматиметься хмарна погода.🌥

Вітер буде південно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1º морозу❄️ до 4° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.

У Харкові прогнозують мряку🌧 і туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м.

Вітер очікують південно-східний, 3 – 8 м/с. Вночі можлива слабка ожеледь💧❄️.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º тепла, вдень прогріється до 4 – 6° тепла.