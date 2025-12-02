Мряка і туман. Прогноз погоди на 3 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 3 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області очікують мряку🌧, прогнозують туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м. Вночі можлива слабка ожеледь💧❄️. Загалом вдень триматиметься хмарна погода.🌥
Вітер буде південно-східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 1º морозу❄️ до 4° тепла, вдень від 2 до 7° тепла.
У Харкові прогнозують мряку🌧 і туман🌫, видимість👀 становитиме 200 – 500 м.
Вітер очікують південно-східний, 3 – 8 м/с. Вночі можлива слабка ожеледь💧❄️.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 0 – 2º тепла, вдень прогріється до 4 – 6° тепла.
Читайте також: “Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, туман, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мряка і туман. Прогноз погоди на 3 грудня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 20:14;