Морось и туман. Прогноз погоды на 3 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 3 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ожидают туман, прогнозируют морось, видимость составит 200 – 500 м. Ночью возможен слабый гололед. В целом днем ​​будет держаться облачная погода. 🌥

Ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем ​​от 2 до 7° тепла.

В Харькове прогнозируют туман и морось, видимость составит 200 – 500 м.

Ветер ожидают юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью возможен слабый гололед 💧❄️.

Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 0 – 2º тепла, днем ​​прогреется до 4 – 6° тепла.