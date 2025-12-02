Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії

2 грудня 2001 року розкрилося одне з наймасштабніших фінансових шахрайств в історії – оголосила про банкрутство американська компанія “Enron”. У 1993-му вбили Пабло Ескобара. У 1991-му Канада та Польща першими визнали незалежність України. У 1896-му в Харкові відбувся перший в Україні кіносеанс. У 1852-му Шарль Луї Наполеон, обраний президентом Франції, здійснив переворот і оголосив себе імператором Наполеоном III. У 1823-му президент США Джеймс Монро в посланні до Конгресу проголосив знамениту “доктрину Монро”. У 1804-му коронували Наполеона I Бонапарта.

Свята та пам’ятні дати 2 грудня

2 грудня у світі – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день запобігання забрудненню та Всесвітній день комп’ютерної грамотності.

Сьогодні – Щедрий вівторок. Це перший вівторок після Дня подяки, коли люди та компанії жертвують гроші на благодійність і добрі справи. У світі відбуваються акції, які традиційно об’єднані в соцмережах хештегом #GivingTuesday.

Також відзначають: День спеціальної освіти, Всесвітній день трюків (перший вівторок грудня), Міжнародний день модельної залізниці, День безпечної бритви, День оладок, День гри в баскетбол.

2 грудня в історії

2 грудня 1804 року у соборі Нотр-Дам відбулася коронація Наполеона Бонапарта. Папа Римський Пій VII оголосив його Імператором Французьким Наполеоном I. Докладніше.

2 грудня 1805 року армія Наполеона розбила російсько-австрійське військо в Аустерліцькій битві (або “Битві трьох імператорів”).

2 грудня 1823 року президент США Джеймс Монро у посланні до Конгресу проголосив “доктрину Монро”. Її й зараз наводять як приклад політологи, пояснюючи нюанси американської політики – у контексті ізоляціонізму. Докладніше.

2 грудня 1851 року у Франції з’явився імператор Наполеон III. Докладніше.

2 грудня 1896 року відбувся перший в Україні кіносеанс – у Харкові. Докладніше.

2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції іншими особами. Тому цього дня щороку відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

2 грудня 1991 року, наступного ж дня після проведення Всеукраїнського референдуму, незалежність України визнали дві перші країни світу – Канада та Польща. Докладніше.

2 грудня 1993 року в Медельїні поліція вбила знаменитого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. Докладніше.

2 грудня 2001 року оголосила про банкрутство американська компанія “Enron” – це було одне з найбільших банкрутств в історії США, ще й пов’язане з масштабним шахрайством.

“Заснована в 1985 році, компанія “Enron” спочатку процвітала завдяки управлінню величезною мережею газопроводів. Однак дерегуляція зменшила її конкурентну перевагу, що спонукало компанію до агресивної диверсифікації в різні сектори, включаючи телекомунікації та торгівлю енергією. За часів генерального директора Кеннета Лея, а пізніше Джеффрі Скіллінга, Enron використовувала складні фінансові інструменти, такі як компанії спеціального призначення, щоб приховати свій справжній фінансовий стан та завищити вартість своїх акцій”, – пише про цю ситуацію дослідниця Лі Кіммел, її текст наводить база даних наукової інформації EBSCO.

Enron утворилася у 1980-х після злиття двох газових компаній. На початку її історії успіх проєкту був реальним. США саме змінили правила торгівлі на ринку газу, фактично відпустивши ціни у “вільне плавання”. Багато компаній виявилися до цього не готовими. Але Enron швидко адаптувалась і почала торгувати газом приблизно так, як торгують нафтою (без біржі, але з короткостроковими контрактами). На початку 1990-х компанія почала укладати тривалі контракти, беручи на себе ризики в разі зміни вартості палива. Вона гарантувала клієнтам стабільну ціну протягом тривалого періоду (пів року чи рік). Це дало Enron значну конкурентну перевагу, адже більшість покупців газу – великі державні корпорації – звикли до стабільності цін під час планування своїх бюджетів. Уже наприкінці 1990-х Enron створила власну електронну біржу, де відбувалася торгівля енергоресурсами онлайн.

Поступово формувався імідж компанії як інтелектуальної, прогресивної та інноваційної. Її регулярно визнавали переможницею різних національних рейтингів, а робота в Enron була дуже престижною. Однак паралельно з очевидним успіхом в енергетичній торгівлі компанія вкладалася в низку інших проєктів. І далеко не всі були успішними. На цьому етапі фахівці корпорації вигадали кілька схем приховування збитків. Зокрема, записували у звітність ще не отримані доходи (наприклад, під час підписання контракту на кілька років, одразу вносили весь очікуваний прибуток як уже отриманий). А також створювали дочірні компанії з незначним відсотком стороннього капіталу. У їхній звітності й ховали збитки (за законом можна було не показувати ці “дочки” у звітності самого Enron – через наявність стороннього капіталу вони вважалися незалежними). Таким чином компанія працювала протягом тривалого часу – віртуально завищуючи доходи та ховаючи всі збитки поза своєю звітністю. Проєкт виглядав дуже успішним, ціна акцій Enron стрімко зростала.

На початку останнього року її історії – 2001-го – ринкова капіталізація компанії становила понад 60 млрд дол. При цьому аудитори з шановної фірми “Arthur Andersen”, яка мала контролювати звітність Enron, прикривали очі на “сірі” схеми, адже це був ключовий клієнт. Однак міркування, що з Enron “щось не те”, все ж таки випливли на поверхню. У зв’язку із цим часто згадують американського інвестиційного менеджера Джима Чаноса. Він одним із перших звернув увагу на невідповідності у звітності компанії та не тільки став продавати свої акції Enron, а й повідомив про виявлені проблеми публічно. Поступово фінансові видання та компанії-партнери стали все більше сумніватися у прозорості та доброчесності Enron. На цьому тлі ціна акцій падала (у першій половині 2001 року вона скоротилася вдвічі). При цьому менеджмент Enron намагався врятувати репутацію, зокрема, керівництво компанії заявляло, що на неї йде зрежисована інформаційна атака. Топменеджери компанії переконували інвесторів не продавати акції (у тому числі – і своїх співробітників, які інвестували в акції пенсійні вклади). При цьому самі “капітани корабля” знали, що він тоне, і позбавлялися своєї частки в активах компанії. Нарешті влітку здали нерви у президента та головного операційного директора Enron Джеффрі Скіллінга.

“У середині 2001 року психічний стан Скіллінга став настільки нестабільним, що він пішов у відставку, повернувши посаду генерального директора Лею (голові правління компанії “Enron” – Ред.) 14 серпня. На наступний день Шерон Воткінс, віцепрезидентка Enron з корпоративного розвитку, написала Лею електронного листа, який багато хто вважає початком падіння Enron. У своєму посланні Воткінс висловила занепокоєння щодо того, як раптовий відхід Скіллінга вплине на ринок цінних паперів, і визначила кілька ключових слабких місць у корпоративній структурі Enron… Фактично, Воткінс закликала Лея розслідувати бухгалтерську практику Enron”, — пишуть автори EBSCO.

Звільнення Скіллінга справді вплинуло на психічний стан інвесторів – навіть ті, хто досі вірив, що в компанії все стабільно, засумнівалися в ній. Акції восени вже не падали, а летіли в прірву. У жовтні керівництво Enron пішло на дуже підлий хід, заморозивши пенсійні рахунки своїх співробітників. На той час акції компанії коштували близько $15 за штуку, за місяць – вже $1. Тож співробітники через дії своїх роботодавців залишилися взагалі без пенсійних накопичень. Самій же Enron ця фінальна зрада, звичайно, не допомогла. Керівництву довелося визнати махінації зі звітністю та оголосити про банкрутство.

“І Лея, і Скіллінга визнали кримінально відповідальними та засудили до тривалих термінів ув’язнення, хоча Лей помер від серцевого нападу незадовго до того, як мав з’явитися до суду… Бухгалтерська фірма “Arthur Andersen”, яка також була причетна до фінансового скандалу, збанкрутувала”, – підсумовує огляд EBSCO.

Скіллінгу спочатку дали 24 роки ув’язнення, але після низки апеляцій цей термін скоротили до 12 років. У 2019-му його звільнили з-під варти. Джим Чанос, який першим виявив проблеми в Enron, непогано заробив на падінні компанії (за різними оцінками – до 500 млн доларів США). А до американського законодавства після цього банкрутства внесли зміни, щоби закрити шпарини, які використовували у звітності Enron.

Церковне свято 2 грудня

2 грудня вшановують пам’ять пророка Авакума. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на вікнах морозні візерунки – навесні буде багато зелені.

Якщо зірки вночі яскраві – буде сильний мороз.

Якщо кішка спить весь день – до холодної погоди.

Що не можна робити 2 грудня

Не можна поширювати негативні думки.

Не можна лінуватися.

Не можна ділитися планами на майбутнє, навіть із найближчими людьми.