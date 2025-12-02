Сегодня 2 декабря 2025: какой праздник и день в истории

2 декабря 2001 года вскрылось одно из самых масштабных финансовых мошенничеств в истории — объявила о банкротстве американская компания «Enron». В 1993-м убили Пабло Эскобара. В 1991-м Канада и Польша первыми признали независимость Украины. В 1896-м в Харькове состоялся первый в Украине киносеанс. В 1852-м Шарль Луи Наполеон, избранный президентом Франции, совершил переворот и объявил себя императором Наполеоном III. В 1823-м президент США Джеймс Монро в послании к Конгрессу провозгласил знаменитую «доктрину Монро». В 1804-м короновали Наполеона I Бонапарта.

Праздники и памятные даты 2 декабря

2 декабря в мире – Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день предотвращения загрязнения и Всемирный день компьютерной грамотности.

Сегодня – Щедрый вторник. Это первый вторник после Дня благодарения, когда люди и компании жертвуют деньги на благотворительность и добрые дела. В мире проходят акции, традиционно объединенные в соцсетях хештегом #GivingTuesday.

Также отмечают: День специального образования, Всемирный день трюков (первый вторник декабря), Международный день модельной железной дороги, День безопасной бритвы, День оладий, День игры в баскетбол.

2 декабря в истории

2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам состоялась коронация Наполеона Бонапарта. Папа Римский Пий VII объявил его Императором Французским Наполеоном I. Подробнее.

2 декабря 1805 года армия Наполеона разбила российско-австрийское войско в Аустерлицкой битве (или «Битве трех императоров»).

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро в послании к Конгрессу провозгласил «доктрину Монро». Ее и сейчас приводят в пример политологи, объясняя нюансы американской политики – в контексте изоляционизма. Подробнее.

2 декабря 1851 года во Франции появился император Наполеон ІІІ. Подробнее.

2 декабря 1896 года состоялся первый в Украине киносеанс – в Харькове. Подробнее.

2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами. Поэтому в этот день ежегодно отмечают Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря 1991 года, на следующий же день после проведения Всеукраинского референдума, независимость Украины признали две первые страны мира — Канада и Польша. Подробнее.

2 декабря 1993 года в Медельине полиция убила знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Подробнее.

2 декабря 2001 года объявила о банкротстве американская компания «Enron» — это было одно из крупнейших банкротств в истории США, еще и связанное с масштабным мошенничеством.

«Основанная в 1985 году, компания Enron изначально процветала благодаря управлению огромной сетью газопроводов. Однако дерегуляция уменьшила ее конкурентное преимущество, что побуждало компанию к агрессивной диверсификации в разные секторы, включая телекоммуникации и торговлю энергией. Во времена генерального директора Кеннета Лэя, а позже Джеффри Скиллинга, Enron использовала сложные финансовые инструменты, такие как компании специального назначения, чтобы скрыть свое настоящее финансовое состояние и завысить стоимость своих акций», — пишет об этой ситуации исследовательница Ли Киммел, ее текст приводит база данных научной информации EBSCO.

Enron образовалась в 1980-х после слияния двух газовых компаний. В начале ее истории успех проекта был реальным. США как раз изменили правила торговли на рынке газа, фактически отпустив цены в свободное плавание. Многие компании оказались к этому не готовы. Но Enron быстро адаптировалась и начала торговать газом примерно так, как торгуют нефтью (без биржи, но с краткосрочными контрактами). В начале 1990-х компания начала заключать длительные контракты, беря на себя риски в случае изменения стоимости топлива. Она гарантировала клиентам стабильную цену в течение длительного периода (полгода или год). Это дало Enron значительное конкурентное преимущество, ведь большинство покупателей газа – крупные государственные корпорации – привыкли к стабильности цен при планировании своих бюджетов. Уже в конце 1990-х Enron создала собственную электронную биржу, где происходила торговля энергоресурсами в режиме онлайн.

Постепенно формировался имидж компании как интеллектуальной, прогрессивной и инновационной. Ее регулярно признавали победительницей различных национальных рейтингов, а работа в Enron была очень престижной. Однако параллельно с очевидным успехом в энергетической торговле компания вкладывалась в ряд других проектов. И далеко не все из них были успешными. На этом этапе специалисты корпорации придумали несколько схем сокрытия убытков. В частности, записывали в отчетность еще не полученные доходы (например, при подписании контракта на несколько лет, сразу вносили всю ожидаемую прибыль как уже полученную). А также – создавали дочерние компании с незначительным процентом стороннего капитала. В их отчетности и прятали убытки (по закону можно было не показывать эти «дочки» в отчетности самого Enron – из-за наличия стороннего капитала они считались независимыми). Таким образом компания работала в течение длительного времени – виртуально завышая доходы и пряча все убытки вне своей отчетности. Проект выглядел очень успешным, цена акций Enron стремительно росла.

В начале последнего года в ее истории — 2001-го — рыночная капитализация компании составляла более 60 млрд долл. При этом аудиторы из уважаемой фирмы «Arthur Andersen», которая должна была контролировать отчетность Enron, прикрывали глаза на «серые» схемы, ведь это был ключевой клиент. Однако соображения, что с Enron «что-то не то», все же выплыли на поверхность. В связи с этим часто вспоминают американского инвестиционного менеджера Джима Чаноса. Он одним из первых обратил внимание на несоответствия в отчетности компании и не только стал продавать свои акции Enron, но и сообщил об обнаруженных проблемах публично. Постепенно финансовые издания и компании-партнеры стали все больше сомневаться в прозрачности и честности Enron. На этом фоне цена акций падала (в первой половине 2001-го она сократилась вдвое). При этом менеджмент Enron пытался спасти репутацию, в частности руководство компании заявляло, что на нее идет срежиссированная информационная атака. Топ-менеджеры компании убеждали инвесторов не продавать акции (в том числе – и собственных сотрудников, которые инвестировали в акции пенсионные вклады). При этом сами «капитаны корабля» знали, что он тонет, и избавлялись от своей доли в активах компании. Наконец летом сдали нервы у президента и главного операционного директора Enron Джеффри Скиллинга.

«В середине 2001 года психическое состояние Скиллинга стало настолько нестабильным, что он ушел в отставку, вернув должность генерального директора Лэю (главе правления компании «Enron» – Ред.) 14 августа. На следующий день Шэрон Уоткинс, вице-президент Enron по корпоративному развитию, написала Лэю электронное письмо, которое многие считают началом падения Enron. В своем заявлении Уоткинс выразила обеспокоенность тем, как внезапный уход Скиллинга повлияет на рынок ценных бумаг, и определила несколько ключевых слабых мест в корпоративной структуре Enron… Фактически, Уоткинс призвала Лэя расследовать бухгалтерскую практику Enron», — пишут авторы EBSCO.

Увольнение Скиллинга действительно повлияло на психическое состояние инвесторов – даже те, кто до сих пор верил, что в компании все стабильно, усомнились в ней. Акции осенью уже не падали, а рушились. В октябре руководство Enron пошло на совсем подлый ход, заморозив пенсионные счета своих сотрудников. К тому времени акции компании стоили около $15 за штуку, через месяц – уже $1. Так что сотрудники из-за действий своих работодателей остались вообще без пенсионных накоплений. Самой же Enron это финальное предательство, конечно, не помогло. Руководству пришлось признать махинации с отчетностью и объявить о банкротстве.

«И Лэя, и Скиллинга признали уголовно ответственными и приговорили к длительным срокам заключения, хотя Лэй умер от сердечного приступа незадолго до того, как должен был явиться в суд… Бухгалтерская фирма «Arthur Andersen», которая также была замешана в финансовом скандале, обанкротилась», — подытоживает обзор EBSCO.

Скиллингу изначально дали 24 года заключения, но после ряда апелляций этот срок сократили до 12 лет. В 2019-м его освободили из-под стражи. Джим Чанос, первым обнаруживший проблемы у Enron, неплохо заработал на падении компании (по разным оценкам – до 500 млн долларов США). А в американское законодательство после этого банкротства внесли изменения, чтобы закрыть дыры, которые использовали в отчетности Enron.

Церковный праздник 2 декабря

2 декабря чтят память пророка Аввакума. Подробнее.

Народные приметы

Если на окнах морозные узоры – весной будет много зелени.

Если звезды ночью яркие, будет сильный мороз.

Если кошка спит весь день – к холодной погоде.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя распространять негативные настроения.

Нельзя лениться.

Нельзя делиться планами даже с самыми близкими людьми.