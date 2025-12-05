Били по Харкову та області: про наслідки ударів РФ повідомив Синєгубов

Вранці 5 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували сім населених пунктів області, а також Харків.

Постраждалих через “прильоти” в Харкові та області немає, зазначив начальник ХОВА.

КАБ;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу «Ланцет»;

fpv-дрон;

16 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджене цивільне підприємство, у Богодухівському районі ворог бив по будинках, господарських будівлях та енергомережах.

“У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок, господарські споруди (с. Благодатівка); у Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Чугуїв)”, – додав Синєгубов.