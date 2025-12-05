Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов

Утром 5 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали семь населенных пунктов области, а также Харьков.

Пострадавших из-за «прилетов» в Харькове и области нет, отметил начальник ХОВА.

КАБ;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Ланцет»;

fpv-дрон;

16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждено гражданское предприятие, в Богодуховском районе враг бил по домам и хозпостройкам и энергосетям.

«В Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки (с. Благодатовка); в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.