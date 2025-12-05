Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов
Утром 5 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали семь населенных пунктов области, а также Харьков.
Пострадавших из-за «прилетов» в Харькове и области нет, отметил начальник ХОВА.
- КАБ;
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- fpv-дрон;
- 16 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждено гражданское предприятие, в Богодуховском районе враг бил по домам и хозпостройкам и энергосетям.
«В Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки (с. Благодатовка); в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.
