Били по Харькову и области: о последствиях ударов РФ сообщил Синегубов

Происшествия 08:58   05.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 5 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали семь населенных пунктов области, а также Харьков.

Пострадавших из-за «прилетов» в Харькове и области нет, отметил начальник ХОВА.

  • КАБ;
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • fpv-дрон;
  • 16 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждено гражданское предприятие, в Богодуховском районе враг бил по домам и хозпостройкам и энергосетям.

«В Купянском районе поврежден частный дом, хозяйственные постройки (с. Благодатовка); в Чугуевском районе повреждено гражданское предприятие (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Автор: Николь Костенко-Лагутина