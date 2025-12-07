Як вимикатимуть світло в Харківській області 8 грудня — графік

Опублікований графік відключень світла у Харківській області на понеділок, 8 грудня.

Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00. Застосовуватимуться від 2,5 до 4 черг відключень одночасно.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 01:00-04:30; 06:00–15:00; 18:30–24:00

1.2 01:00–04:30; 06:00–15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00–15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-02:00; 05:00–06:00; 11:30–18:30; 20:00-24:00

3.2 01:00-02:00; 05:00–06:00; 11:30–18:30; 20:00-24:00

4.1 05:00-06:00; 11:30-18:30

4.2 02:00-08:00; 11:30-18:30

5.1 00:00-01:00; 05:00–11:30; 15:00-20:00

5.2 00:00-01:00; 05:00–11:30; 15:00–20:00

6.1 00:00–01:00; 06:00–11:30; 15:00-20:00

6.2 00:00-01:00; 06:00–11:30; 15:00-22:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як повідомляв 27 листопада заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін, ситуація в енергосистемі Харківщини – напружена. Це пов’язано з кількістю обстрілів та пошкодженням обладнання.