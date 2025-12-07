Как будут отключать свет в Харьковской области 8 декабря — график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на понедельник, 8 декабря.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00. Будут применяться от 2,5 до 4 очередей отключений одновременно.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 01:00-04:30; 06:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-02:00; 05:00-06:00; 11:30-18:30; 20:00-24:00
3.2 01:00-02:00; 05:00-06:00; 11:30-18:30; 20:00-24:00
4.1 05:00-06:00; 11:30-18:30
4.2 02:00-08:00; 11:30-18:30
5.1 00:00-01:00; 05:00-11:30; 15:00-20:00
5.2 00:00-01:00; 05:00-11:30; 15:00-20:00
6.1 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-20:00
6.2 00:00-01:00; 06:00-11:30; 15:00-22:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как сообщал 27 ноября заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин, ситуация в энергосистеме Харьковщины – напряженная. Это связано с количеством обстрелов и повреждением оборудования.
Читайте также: Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
