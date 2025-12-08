“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер
Мер Ігор Терехов в етері «Радіо НВ» пояснив, що комунальні та профільні служби у Харкові допомагають забезпечувати життєдіяльність міста, попри повномасштабну війну РФ проти України.
Він зазначив, що КП перебувають у постійній взаємодії з державними установами для ефективної діяльності. Це важливо, зокрема, для оперативного усунення наслідків обстрілів.
“Ми всі допомагаємо одне одному. Наші комунальні служби – найкращі в Україні! В перші дні війни під кулями комунальники прибирали, вивозили сміття. Пам’ятаю, як було влучання в сміттєвоз, але ніхто не злякався. Всі уламки витягли з машини та поїхали наступного дня далі. Така ж ситуація з муніципальним громадським транспортом. Так, дуже складно, але всі працюють, бо розуміють, що від цього залежить життя людей”, – акцентував міський голова.
