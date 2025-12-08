Live

“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер

Суспільство 11:13   08.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер Фото: ХМР

Мер Ігор Терехов в етері  «Радіо НВ» пояснив, що комунальні та профільні служби у Харкові допомагають забезпечувати життєдіяльність міста, попри повномасштабну війну РФ проти України. 

Він зазначив, що КП перебувають у постійній взаємодії з державними установами для ефективної діяльності. Це важливо, зокрема, для оперативного усунення наслідків обстрілів.

“Ми всі допомагаємо одне одному. Наші комунальні служби – найкращі в Україні! В перші дні війни під кулями комунальники прибирали, вивозили сміття. Пам’ятаю, як було влучання в сміттєвоз, але ніхто не злякався. Всі уламки витягли з машини та поїхали наступного дня далі. Така ж ситуація з муніципальним громадським транспортом. Так, дуже складно, але всі працюють, бо розуміють, що від цього залежить життя людей”, – акцентував міський голова.

Читайте також: «Будемо допомагати» – Терехов про будівництво фортифікацій на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер
“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер
08.12.2025, 11:13
РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
08.12.2025, 08:12
Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах
Новини Харкова — головне 8 грудня: навіщо РФ атакувала дамбу в Печенігах
08.12.2025, 10:28
П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону
П’ятеро загиблих, 11 поранених – Синєгубов про наслідки “прильотів” по регіону
08.12.2025, 09:12
Сьогодні 8 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 грудня 2025: яке свято та день в історії
08.12.2025, 06:25
“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі
“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі
08.12.2025, 07:27

Новини за темою:

06.12.2025
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
05.12.2025
Просування ворога у Вовчанську підтвердили в Угрупованні об’єднаних сил 📹
03.12.2025
«Інформація обнадійлива» – Сирський про Куп’янськ, ЦПД спростовує фейки РФ
02.12.2025
Що відбувається у Вовчанську та Куп’янську: Генштаб спростував заяви РФ
01.12.2025
Ворог просунувся на Харківщині, заявив DeepState: мапа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Від цього залежить життя людей”: чому важливі КП під час війни, розповів мер», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2025 в 11:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері  «Радіо НВ» пояснив, що комунальні та профільні служби у Харкові допомагають забезпечувати життєдіяльність міста".