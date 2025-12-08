«От этого зависит жизнь людей»: почему важны КП во время войны, рассказал мэр
Мэр Игорь Терехов в эфире «Радио НВ» объяснил, что коммунальные и профильные службы в Харькове помогают обеспечивать жизнедеятельность города, несмотря на полномасштабную войну РФ против Украины.
Он отметил, что КП находятся в постоянном взаимодействии с государственными учреждениями для эффективной деятельности. Это важно, в частности, для оперативного устранения последствий обстрелов.
«Мы все помогаем друг другу. Наши коммунальные службы — лучшие в Украине! В первые дни войны под пулями коммунальщики убирали, вывозили мусор. Помню, как попали в мусоровоз, но никто не дрогнул. Все обломки вытащили из машины и на следующий день поехали дальше. Такая же ситуация с муниципальным общественным транспортом. Да, очень сложно, но все работают, потому что понимают, что от этого зависит жизнь людей», – акцентировал городской голова.
