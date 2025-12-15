Live

Били ракети, КАБи й понад 100 БпЛА: наслідки обстрілів Харківщини за тиждень

Суспільство 13:13   15.12.2025
Вікторія Яковенко
Били ракети, КАБи й понад 100 БпЛА: наслідки обстрілів Харківщини за тиждень Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 42 населені пункти області, зокрема Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, серед них – 10-річна дівчинка. Одна людина загинула.

Ще один чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої.

За даними Синєгубова, окупанти випустили на регіон чотири ракети, 14 КАБів, 41 БпЛА типу «Герань-2», два БпЛА типу «Ланцет», 12 «молний», 10 FPV-дронів, тип ще 50 БпЛА встановлюють.

Зазначається, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де ворог пошкодив багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, електромережі, АЗС, шість автомобілів.

Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: шість приватних будинків, цивільне підприємство, електромережі, кафе, три господарчі споруди, два авто, гараж, вантажний автомобіль з причепом.

У Харкові супротивник пошкодив адміністративну будівлю.

обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов
обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов
обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, минулого тижня ворог тричі атакував Харків, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, окупанти випустили два БпЛА типу «Молния», тип ще одного безпілотника встановлюють. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає. Останній удар прийшовся по адміністративній будівлі одного зі структурних підрозділів міської ради. Пошкоджений дах. Перед цим Ситуаційний центр зафіксував ще одне влучання в землю –  без руйнувань

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Били ракети, КАБи й понад 100 БпЛА: наслідки обстрілів Харківщини за тиждень
Били ракети, КАБи й понад 100 БпЛА: наслідки обстрілів Харківщини за тиждень
15.12.2025, 13:13
“Мали полягти всі”: РФ використовувала 14 цивільних як живий щит
“Мали полягти всі”: РФ використовувала 14 цивільних як живий щит
15.12.2025, 11:05
Без загиблих і поранених: минулого тижня Харків атакували тільки БпЛА
Без загиблих і поранених: минулого тижня Харків атакували тільки БпЛА
15.12.2025, 12:08
ХОВА: оздоровчу поїздку до Іспанії організували для сімей бійців ЗСУ
ХОВА: оздоровчу поїздку до Іспанії організували для сімей бійців ЗСУ
15.12.2025, 11:41
У Харкові вирощували коноплі елітних сортів: наркобізнес накрили (фото)
У Харкові вирощували коноплі елітних сортів: наркобізнес накрили (фото)
15.12.2025, 12:35
Фото обстріляної Харківщини показали в поліції – куди била РФ
Фото обстріляної Харківщини показали в поліції – куди била РФ
15.12.2025, 10:08

Новини за темою:

15.12.2025
Без загиблих і поранених: минулого тижня Харків атакували тільки БпЛА
15.12.2025
Більше 30 БпЛА випустили росіяни по Харківщині за добу – Синєгубов
13.12.2025
Двох рибалок врятували в Харківській області: у них переохолодження
12.12.2025
Синєгубов: через обстріли на Харківщині поранені двоє чоловіків
11.12.2025
«Ситуація в Куп’янську вимагає тиші» – Канашевич (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Били ракети, КАБи й понад 100 БпЛА: наслідки обстрілів Харківщини за тиждень», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2025 в 13:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 42 населені пункти області, зокрема Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".