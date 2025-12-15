Били ракети, КАБи й понад 100 БпЛА: наслідки обстрілів Харківщини за тиждень
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 42 населені пункти області, зокрема Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 18 людей, серед них – 10-річна дівчинка. Одна людина загинула.
Ще один чоловік загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої.
За даними Синєгубова, окупанти випустили на регіон чотири ракети, 14 КАБів, 41 БпЛА типу «Герань-2», два БпЛА типу «Ланцет», 12 «молний», 10 FPV-дронів, тип ще 50 БпЛА встановлюють.
Зазначається, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де ворог пошкодив багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, електромережі, АЗС, шість автомобілів.
Суттєві пошкодження – у Богодухівському районі: шість приватних будинків, цивільне підприємство, електромережі, кафе, три господарчі споруди, два авто, гараж, вантажний автомобіль з причепом.
У Харкові супротивник пошкодив адміністративну будівлю.
Нагадаємо, минулого тижня ворог тричі атакував Харків, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, окупанти випустили два БпЛА типу «Молния», тип ще одного безпілотника встановлюють. Загиблих і поранених внаслідок обстрілів немає. Останній удар прийшовся по адміністративній будівлі одного зі структурних підрозділів міської ради. Пошкоджений дах. Перед цим Ситуаційний центр зафіксував ще одне влучання в землю – без руйнувань
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, харківщина;
