Live

Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю

Общество 13:13   15.12.2025
Виктория Яковенко
Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 42 населенных пункта области, в частности Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 18 человек, среди них – 10-летняя девочка. Один человек погиб.

Еще один мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном устройстве.

По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион четыре ракеты, 14 КАБов, 41 БпЛА типа «Герань-2», два БпЛА типа «Ланцет», 12 «Молний», 10 FPV-дронов, тип еще 50 БпЛА устанавливают.

Отмечается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где враг повредил многоквартирный дом, 10 частных домов, электросети, АЗС, шесть автомобилей.

Существенные повреждения — в Богодуховском районе: шесть частных домов, гражданское предприятие, электросети, кафе, три хозпостройки, два авто, гараж, грузовой автомобиль с прицепом.

В Харькове противник повредил административное здание.

обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрел Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

Напомним, на прошлой неделе враг трижды атаковал Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, оккупанты выпустили два БпЛА типа «Молния», тип еще одного беспилотника устанавливают. Погибших и раненых в результате обстрелов нет. Последний удар пришелся по административному зданию одного из структурных подразделений городского совета. Перед этим Ситуационный центр зафиксировал еще одно попадание в землю – без разрушений.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 15 декабря: пожар на Салтовке, обстрелы за неделю
Новости Харькова — главное 15 декабря: пожар на Салтовке, обстрелы за неделю
15.12.2025, 13:16
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
Чтобы долго не ждать, пока деревья вырастут — Терехов про Журавлевский лес
13.12.2025, 18:37
Фото обстрелянной Харьковщины показали в полиции – куда била РФ
Фото обстрелянной Харьковщины показали в полиции – куда била РФ
15.12.2025, 10:08
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
Днем в Харькове и области пойдет снег – прогноз погоды на 15 декабря
14.12.2025, 21:02
«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
«Должны были полечь все»: РФ использовала 14 гражданских как живой щит
15.12.2025, 11:05
Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю
Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю
15.12.2025, 13:13

Новости по теме:

15.12.2025
Без погибших и раненых: на прошлой неделе Харьков атаковали только БпЛА
15.12.2025
Больше 30 БпЛА выпустили россияне по Харьковщине за сутки – Синегубов
13.12.2025
Двух рыбаков спасли в Харьковской области: у них переохлаждение
12.12.2025
Синегубов: из-за обстрелов на Харьковщине ранены двое мужчин
11.12.2025
«Ситуация в Купянске требует тишины» — Канашевич (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2025 в 13:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 42 населенных пункта области, в частности Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".