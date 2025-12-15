Били ракеты, КАБ и более 100 БпЛА: последствия обстрелов Харьковщины за неделю

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 42 населенных пункта области, в частности Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 18 человек, среди них – 10-летняя девочка. Один человек погиб.

Еще один мужчина погиб в результате подрыва на неизвестном устройстве.

По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион четыре ракеты, 14 КАБов, 41 БпЛА типа «Герань-2», два БпЛА типа «Ланцет», 12 «Молний», 10 FPV-дронов, тип еще 50 БпЛА устанавливают.

Отмечается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харьковского района, где враг повредил многоквартирный дом, 10 частных домов, электросети, АЗС, шесть автомобилей.

Существенные повреждения — в Богодуховском районе: шесть частных домов, гражданское предприятие, электросети, кафе, три хозпостройки, два авто, гараж, грузовой автомобиль с прицепом.

В Харькове противник повредил административное здание.

Напомним, на прошлой неделе враг трижды атаковал Харьков, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, оккупанты выпустили два БпЛА типа «Молния», тип еще одного беспилотника устанавливают. Погибших и раненых в результате обстрелов нет. Последний удар пришелся по административному зданию одного из структурных подразделений городского совета. Перед этим Ситуационный центр зафиксировал еще одно попадание в землю – без разрушений.