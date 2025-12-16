Live

Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов

Події 08:45   16.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов

Вранці 16 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував сім населених пунктів області.

“Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 28 листопада; 53-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 12 грудня; 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий 7 грудня”, – повідомив Синєгубов.

Протягом доби росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:

  • три КАБ;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений заклад культури, у Харківському – приватний будинок.

“У Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Петропавлівка, с. Лиман)”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці «прильоту» почалася пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
