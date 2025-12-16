Били КАБами, БпЛА та дронами – що летіло на Харківщину, повідомив Синєгубов
Вранці 16 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворог атакував сім населених пунктів області.
“Медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 28 листопада; 53-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу м. Куп’янськ 12 грудня; 57-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий 7 грудня”, – повідомив Синєгубов.
Протягом доби росіяни випустили по Харківській області таке озброєння:
- три КАБ;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- два БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- два БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений заклад культури, у Харківському – приватний будинок.
“У Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки (с. Петропавлівка, с. Лиман)”, – додав начальник ХОВА.
Читайте також: ДСНС: вночі ворог атакував Великий Бурлук – на місці «прильоту» почалася пожежа
