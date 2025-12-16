Live

Били КАБами, БпЛА и дронами – что летело на Харьковщину, сообщил Синегубов

Происшествия 08:45   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Били КАБами, БпЛА и дронами – что летело на Харьковщину, сообщил Синегубов

Утром 16 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток враг атаковал семь населенных пунктов области.

«Медики оказали помощь 66-летнему мужчине, который получил травмы в результате обстрела г. Купянск 28 ноября; 53-летние женщине, пострадавшей в результате обстрела г. Купянск 12 декабря; 57-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела сел. Купянск-Узловой 7 декабря», – сообщил Синегубов.

В течение суток россияне выпустили по Харьковской области такое вооружением:

  • три КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждено заведение культуры, в Харьковском – частный дом.

«В Чугуевском районе повреждены два частных дома (с. Петропавловка, с. Лиман)», – добавил начальник ХОВА.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
