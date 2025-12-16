Майже 30 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: Генштаб на 16:00
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.
На Куп’янському напрямку ворог 22 рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, десять боїв ще тривають.
Загалом по всій лінії фронту з початку доби зафіксували 167 боїв.
Нагадаємо, минулої доби інтенсивність боїв на Харківщині зменшилася. Вранці Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися чотири рази біля Обухівки.На Куп’янському – українські захисники відбили один штурм ворога у районі Піщаного.
Читайте також: У місті на Харківщині зупинятиметься «Інтерсіті»: про що просять жителів
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже 30 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: Генштаб на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2025 в 16:44;