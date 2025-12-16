Майже 30 разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: Генштаб на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог 22 рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, десять боїв ще тривають.

Загалом по всій лінії фронту з початку доби зафіксували 167 боїв.

Нагадаємо, минулої доби інтенсивність боїв на Харківщині зменшилася. Вранці Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися чотири рази біля Обухівки.На Куп’янському – українські захисники відбили один штурм ворога у районі Піщаного.