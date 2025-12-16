Live

Почти 30 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00

Фронт 16:44   16.12.2025
Виктория Яковенко
Почти 30 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодезного.

На Купянском направлении враг 22 раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, десять боев еще продолжаются.

В общем по всей линии фронта с начала суток зафиксировали 167 боев.

Напомним, за прошедшие сутки интенсивность боев на Харьковщине уменьшилась. Утром Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться четыре раза возле Обуховки. На Купянском – украинские защитники отбили один штурм врага в районе Песчаного.

Автор: Виктория Яковенко
