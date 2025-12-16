У Харкові та області почалися аварійні відключення – що відомо
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ “Харківобленерго” поінформували, що на Харківщині ввели аварійні відключення світла.
Вони діють одночасно з графіками погодинних відключень електроенергії.
“Застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі”, – уточнили енергетики.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що заступник голови ХОВА Євген Іванов розповів: наразі на Харківщині діють деякі обмеження в енергосистемі, які дозволяють збалансувати систему. За його даними, зараз без світла – 186 тисяч мешканців Харківщини – це 14% від загальної кількості абонентів. У регіоні діють три черги погодинних відключень. При цьому 5% жителів без електроенергії постійно. Йдеться про прикордонні громади і ті, де активно ведуться бойові дії.
Читайте також: Як відключатимуть світло на Харківщині сьогодні – графіки
