В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно

В АТ «Харьковоблэнерго» проинформировали, что на Харьковщине ввели аварийные отключения света.

Они действуют одновременно с графиками почасовых отключений электроэнергии.

«Применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети», – уточнили энергетики.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что заместитель главы ХОВА Евгений Иванов рассказал: на данный момент на Харьковщине действуют некоторые ограничения в энергосистеме, которые позволяют сбалансировать систему. По его данным, сейчас без света – 186 тысяч жителей Харьковщины, – это 14% от общего количества абонентов. В регионе действуют три очереди почасовых отключений. При этом 5% жителей без электроэнергии постоянно. Речь идет о приграничных громадах и тех, где активно ведутся боевые действия.