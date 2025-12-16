Live

В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно

Общество 10:55   16.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АТ «Харьковоблэнерго» проинформировали, что на Харьковщине ввели аварийные отключения света. 

Они действуют одновременно с графиками почасовых отключений электроэнергии.

«Применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети», – уточнили энергетики.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что заместитель главы ХОВА Евгений Иванов рассказал: на данный момент на Харьковщине действуют некоторые ограничения в энергосистеме, которые позволяют сбалансировать систему. По его данным, сейчас без света – 186 тысяч жителей Харьковщины, – это 14% от общего количества абонентов. В регионе действуют три очереди почасовых отключений. При этом 5% жителей без электроэнергии постоянно. Речь идет о приграничных громадах и тех, где активно ведутся боевые действия.

Читайте также: Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 16 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 декабря 2025: какой праздник и день в истории
16.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 16 декабря: аварийные отключения, атаки РФ, бои
Новости Харькова — главное 16 декабря: аварийные отключения, атаки РФ, бои
16.12.2025, 11:16
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
16.12.2025, 09:20
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области
До 6 мороза и мокрый снег. Прогноз погоды на 16 декабря в Харькове и области
15.12.2025, 20:09
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
На улице в Харькове ограбили женщину, которая гуляла с ребенком
15.12.2025, 16:20
На Харьковщине копы искали виновника ДТП два года – что он сделал
На Харьковщине копы искали виновника ДТП два года – что он сделал
16.12.2025, 11:50

Новости по теме:

16.12.2025
Как будут отключать свет на Харьковщине сегодня – графики
14.12.2025
Графики отключения света на 15 декабря опубликовали в облэнерго
11.12.2025
«Неожиданно»: эксперт сравнил отключения света в Харькове и других городах 📹
11.12.2025
Как узнать про отключения света по своему адресу: варианты от Харьковоблэнерго
09.12.2025
Аварийные отключения начались на Харьковщине – причину сообщили энергетики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове и области начались аварийные отключения – что известно», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2025 в 10:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АТ «Харьковоблэнерго» проинформировали, что на Харьковщине ввели аварийные отключения света. ".