Live

У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина

Суспільство 10:06   17.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина

У понеділок, 22 грудня, мешканці села Вікторівка залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській філії “Газмережі”.

“Для забезпечення стабільного розподілу газу, Харківська філія «Газмережі» 22.12.2025 року з 09-00 години планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватись тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Вікторівка Богодухівської громади”, – пишуть газовики.

Завершити роботи фахівці планують о 16:00 того ж дня.

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.

Читайте також: «Було непросто»: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
17.12.2025, 10:06
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
ISW: просування ЗСУ у Куп’янську продовжується, воїни зачищають місто
17.12.2025, 07:38
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
Новини Харкова — головне 17 грудня: постраждали дівчатка, бої на Куп’янщині
17.12.2025, 09:02
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
У селі на Чугуївщині у вогні загинув чоловік – ДСНС
17.12.2025, 08:09
“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)
“Було непросто”: мер похвалився оновленим парком електротранспорту (фото)
17.12.2025, 09:36
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині
Генштаб повідомив, що протягом минулої доби найважче було на Куп’янщині
17.12.2025, 08:32

Новини за темою:

07.12.2025
Тарифи на розподіл газу збираються підвищити: Терехов заявив, що проти
06.12.2025
Де відключать газ у понеділок в Харкові
04.12.2025
Завтра у частині Новобаварського району відключать газ
02.12.2025
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
28.11.2025
Відключення скасовуються: газовики повідомили про зміни у графіках


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2025 в 10:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 22 грудня, мешканці села Вікторівка залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській філії “Газмережі”.".