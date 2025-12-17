У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина

У понеділок, 22 грудня, мешканці села Вікторівка залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській філії “Газмережі”.

“Для забезпечення стабільного розподілу газу, Харківська філія «Газмережі» 22.12.2025 року з 09-00 години планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватись тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Вікторівка Богодухівської громади”, – пишуть газовики.

Завершити роботи фахівці планують о 16:00 того ж дня.

“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.