У понеділок село на Харківщині залишиться без газу – причина
У понеділок, 22 грудня, мешканці села Вікторівка залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській філії “Газмережі”.
“Для забезпечення стабільного розподілу газу, Харківська філія «Газмережі» 22.12.2025 року з 09-00 години планує виконувати роботи, які будуть супроводжуватись тимчасовим припиненням подачі газу споживачам с. Вікторівка Богодухівської громади”, – пишуть газовики.
Завершити роботи фахівці планують о 16:00 того ж дня.
“Просимо наших клієнтів забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення робіт”, – додали в повідомленні.
