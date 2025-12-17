В понедельник село на Харьковщине останется без газа – причина

В понедельник, 22 декабря, жители села Викторовка останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском филиале «Газсети».

«Для обеспечения стабильного распределения газа Харьковский филиал «Газсети» 22.12.2025 года с 09-00 часов планирует выполнять работы, которые будут сопровождаться временным прекращением подачи газа потребителям с. Викторовка Богодуховской громады», – пишут газовщики.

Завершить работы специалисты планируют в 16:00 того же дня.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.