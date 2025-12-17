Live

В понедельник село на Харьковщине останется без газа – причина

Общество 10:06   17.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В понедельник село на Харьковщине останется без газа – причина

В понедельник, 22 декабря, жители села Викторовка останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском филиале «Газсети».

«Для обеспечения стабильного распределения газа Харьковский филиал «Газсети» 22.12.2025 года с 09-00 часов планирует выполнять работы, которые будут сопровождаться временным прекращением подачи газа потребителям с. Викторовка Богодуховской громады», – пишут газовщики.

Завершить работы специалисты планируют в 16:00 того же дня.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного восстановления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.

Читайте также: «Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, бои на Купянщине
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, бои на Купянщине
17.12.2025, 09:02
Сегодня 17 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 декабря 2025: какой праздник и день в истории
17.12.2025, 06:00
Две роты россиян в центре Купянска доживают свои последние дни – Машовец
Две роты россиян в центре Купянска доживают свои последние дни – Машовец
16.12.2025, 21:55
В понедельник село на Харьковщине останется без газа – причина
В понедельник село на Харьковщине останется без газа – причина
17.12.2025, 10:06

Новости по теме:

07.12.2025
Тарифы на распределение газа собираются повысить: Терехов заявил, что против
06.12.2025
Где отключат газ в понедельник в Харькове
04.12.2025
Завтра в части Новобаварского района отключат газ
02.12.2025
Сегодня 2 декабря 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025
Отключения отменяются: газовщики сообщили об изменениях в графиках


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В понедельник село на Харьковщине останется без газа – причина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 10:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 22 декабря, жители села Викторовка останутся без голубого топлива, пишут в Харьковском филиале «Газсети».".