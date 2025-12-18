Live

Робота в Харкові та області: кому платять 40 тисяч гривень (вакансії)

Суспільство 12:38   18.12.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: кому платять 40 тисяч гривень (вакансії)

Станом на 18 грудня у Харківській області актуальні 2568 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія закрійника із зарплатою 40 тисяч гривень. Механік з ремонту транспорту матиме 30 тисяч грн, а лікар-стоматолог-ортопед – 29900.

Терапевт мови і мовлення зароблятиме 29 тисяч, логіст – 25 тисяч, навішувач заготовок – 21 тисячу, дозувальник компонентів бетонних сумішей – 20 тисяч, енергетик та присукальник основ – 19900, а водій дрезини – 19550.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Автор: Вікторія Яковенко
